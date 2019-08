Pro Infrastructura, despre autostrazile "de importanta nationala": Sunt simple declaratii politice. Daca le-am numi "de importanta intergalactica" s-ar construi mai repede?

Pro Infrastructura: Sunt declaratii politice care nu scutesc pe nimeni de munca

Politicienii promit de peste un deceniu o autostrada care sa uneasca Moldova cu Ardealul. In cele din urma - dupa mai multe balbaieli - statul a decis ca aceasta sa se construiasca pe traseul Targu Mures - Iasi - Ungheni (localitate de la granita cu Republica Moldova).Ba mai mult - dupa eforturi sustinute ale USR si PNL - Parlamentul Romaniei a adoptat si o lege care obliga Guvernul sa finanteze anual constructia autostrazii, pana la finalizare.In mod normal, procedurile pe care autoritatile le aveau de urmat erau destul de clare. Cu alte cuvinte, era necesara organizarea de licitatii pentru revizuirea si completarea documentatiei si, ulterior, selectarea unor societati care sa proiecteze si sa construiasca, efectiv, drumul lung de 318 kilometri.Pentru cea mai mare parte a autostrazii, s-a comandat o revizuire a studiului de fezabilitate . A ramas, insa, si o portiune din zona Iasiului pe care Cabinetul Dancila a decis - din motive greu de inteles - sa o construiasca in parteneriat public privat (PPP).Or, asta inseamna ca un privat ar urma sa construiasca respectivul segment de autostrada mai mult din fonduri proprii, urmand sa isi recupereze banii cerandu-le soferilor taxa de tranzit pe sosea.Problema este ca, dupa cum Ziare.com a relatat deja , constructia de autostrazi in PPP nu renteaza, din cauza ca - date fiind valorile scazute de trafic - privatului i-ar trebui zeci sau chiar sute de ani ca sa isi recupereze investitia. Asa ca nicio societate nu se va incumeta sa o faca.Cu toate acestea, Cabinetul Dancila a irosit aproape 2 ani sustinand ca varianta PPP-ului este cea optima.Recent, insa, se pare ca Executivul s-a razgandit. Mai intai a renuntat sa mai construiasca Autostrada Ploiesti-Brasov in PPP . Ulterior, aceasta sosea a fost declarata - prin decizie a Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT) - obiectivIar acum, dupa cum a declarat Razavn Cuc, Autostrada Unirii ar urma de asemenea sa fie declarata, in CSAT, obiectiv, a declarat Razvan Cuc, citat de Mediafax.Ce inseamna ca aceste autostrazi sunt declarate? Ministrul Transporturilor nu s-a obosit sa explice.In schimb, surse aleapropiate discutiilor sustin ca, odata declarateautostrazile pot fi construite mai usorDirectorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API) a explicat pentruca aceste declaratii sunt unele pur politice, care nu grabesc efectiv constructia autostrazii., a declarat pentruIonut Ciurea.a solicitat in scris Ministerului Trasporturilor informatii punctuale cu privire la modul in care constructia celor doua autostrazi - adica Ploiesti - Brasov si Targu Mures - Iasi - va putea fi grabita dupa declararea lor. Pe masura ce institutia ne va raspunde, daca ne va raspunde, va vom informa corespunzator.