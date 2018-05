Pro Infrastructura: Lucrarile pe Autostrada Sebes-Turda sunt extrem de lente. Promisiunile au fost optimiste, realitatea e dezamagitoare

Ziare.

"Promisiunile din ultimele luni (venite atat din directia CNAIR, cat si din cea a constructorului) au fost extrem de optimiste.. Ne intrebam contrariati cum de anumiti antreprenori generali sunt amenintati sistematic cu rezilierea pentru mobilizare slaba, iar in cazul de fata santierul parca inghetat in timp nu produce nici cea mai mica reactie oficialilor CNAIR", spun oficialii ONG-ului.Acestia precizeaza ca sunt lucrari de care constructorul nu se poate apuca din cauza exproprierilor suplimentare inca nerealizate sau a utilitatilor nerelocate."Totusi, acolo unde poate se poate munci, nici nu se cunoaste ca autorizatia de construire este obtinuta de mai bine de doi ani de zile. In acest timp,. Aktor abia a reusit sa iasa din pamant cu o parte din terasamente sau cu pilele structurilor, ridicand grinzi doar pe podurile si pasajele mici", scrie asociatia.Oficialii Pro Infrastructura solicita responsabililor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si celorlalti decidenti sa urgenteze emiterea deciziei de expropriere pentru terenurile suplimentare, a autorizatiei de construire si a avizelor pentru relocarea utilitatilor."In plus,, luand masurile necesare., fondurile europene nerambursabile si fata de soferii care isi doresc sa circule cat mai rapid pe aceasta autostrada, evitand calvarul de pe DN1", arata acestia.Lotul 2 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Aiud Sud si Alba Iulia Nord, are o lungime de 24,25 km, iar lucrarile sunt executate de catre Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA) -Euro Construct Trading 98 SRL, in baza unui contract in valoare de 549,33 milioane lei, fara TVA, semnat pe 14 noiembrie 2014. Termenul de finalizare din contract era 2 octombrie 2016. Ulterior a fost decalat pentru aprilie 2018, insa specialistii extimeaza ca va fi terminat, cel mai probabil, in 2019.Autostrada A10 va conecta autostrazile A1 (Bucuresti-Pitesti-Sibiu-Deva-Timisoara-Arad-Nadlac) si A3 (Bucuresti-Ploiesti-Campia Turzii-Gilau-Bors), legand orasele Sebes, Alba Iulia, Teius, Aiud si Turda. Investitia este de 420 milioane de euro, din care 85% provin din fonduri europene.