Programata pentru 2022, inaugurarea Golden Gate-ului romanesc risca sa fie amanata cu mai multi ani. Iata de ce

Proiectul Golden Gate-ului romanesc - adica al podului peste Dunare care va lega Braila de Tulcea - a fost semnat pe 15 ianuarie 2018 La acel moment, se stabilise ca proiectarea uriasului pod urma sa dureze un an, iar constructia lui propriu-zisa inca 3 ani. Una peste alta, pana in 2022, cu o cheltuiala de circa 430 de milioane de euro, tara noastra urma sa se aleaga cu unul dintre cele mai moderne poduri din Europa, lung de aproape 2 kilometri.In plus, urmau sa se construiasca si 25 de kilometri de drum nou (dintre care 19 pe malul tulcean si 4,3 pe cel brailean) care sa lege podul de reteaua nationala rutiera.Proiectarea a inceput la scurt timp dupa semnarea contractului, iar pe 19 decembrie s-a dat si ordinul de incepere a lucrarilor. In aparenta, totul pare sa se desfasoare conform planului, asa ca n-am avea niciun motiv serios sa credem ca podul nu va fi gata in anul 2022.In realitate, insa, lucrurile nu stau deloc asa, sustine Catalin Drula (USR), membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputarilor."Este adevarat ca s-a dat autorizatie de construire, dar numai pentru 7% dintre lucrarile din proiect. Practic, se poate lucra la cei doi piloni ai podului si la un singur bloc de ancorare pentru cabluri, situat la extremitatea din Tulcea a podului.Restul de 93% dintre lucrari nu se pot efectua momentan. Din acest punct de vedere, as spune ca situatia este dezastruoasa.Motivul pentru care nu se poate face cea mai mare parte a lucrarilor este ca pe traseul proiectului nu s-au realizat relocarile de utilitati. Iata despre ce este vorba. Pe traseul drumului care vine in continuarea podului, atat pe malul din Braila cat si pe cel din Tulcea, sunt conducte de gaz si linii electrice. De regula, constructorul este cel insarcinat cu mutarea acestor retele, astfel incat in zona sa se poata construi sosea.In cazului podului, insa, a ramas in sarcina Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa rezolva problema relocarii utilitarilor. Mai exact, CNAIR urma sa contracteze societatile care sa realizeze, efectiv, relocarea.In mod normal, ca aceste relocari sa nu produca intarzieri, ele trebuiau scoase la licitatie odata cu podul. Dar CNAIR nu le-a scos atunci, ci abia dupa semnarea contractului de constructie. Mai mult chiar - dupa ca s-au lansat tarziu - licitatiile au mai fost si anulate.Motivul: preturile estimate de CNAIR pentru lucrari erau atat de mici incat intreprinzatorii care puteau face relocarea de utilitati nu s-au inscris la licitatie. Nici pana astazi licitatiile n-au fost reluate, iar relocarile de utilitati nu s-au realizat.Iar asta pune inclusiv probleme de proiectare. Mai exact, proiectul tehnic al lucrarii trebuie coordonat cu cel al relocarilor. Adunate, toate acestea ar putea intarzia cu ani intregi finalizarea proiectului", a declarat deputatul Catalin Drula pentruLa solicitarea, Alin Serbanescu a declarat ca, momentan, nu vede motive de ingrijorare cata vreme constructorul are ce lucra, iar licitatiile pentru relocarea utilitatilor vor fi reluare in curand."Speram sa reluam aceste licitatii chiar pana la finele acestei luni. Vom incerca, de aceasta data, sa venim cu preturi ceva mai atractive, care sa convinga societatile sa participe. Nu putem oferi peste pretul pietei, dar speram, totusi, sa-i convingem sa liciteze.Iar judecand dupa faptul ca pana acum nu s-au prea ingramadit contructorii la licitatie, am putea spera sa nu avem parte nici de prea multe contestatii.Oricum, momentan constructorii au front de lucru si nu vad niciun motiv sa ne gandim la intarzierea finalizarii lucrarilor", a apreciat Alin Serbanescu.Din pacate, in anii din urma, constructorii au intarziat si finalizarea multor proiecte de infrastructura mult mai simplu de realizat decat podul peste Dunare. Ramane sa vedem daca optimisul autoritatilor este sau nu justificat in acest caz.