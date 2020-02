Promisiunile ministrilor Bode si Bolos: Niciun gandac nu va opri constructia Autostrazii Sibiu-Pitesti!

Bode, despre numarul de kilometri de autostrada din 2020: Romanii sa stie ca nu-i voi minti

In timp ce era audiat in Parlament, Lucian Bode a prezentat stadiul pregatirilor pentru fiecare tronson din Autostrada Sibiu-Pitesti."Pe tronsonul 1, Sibiu-Boita, avem un constructor mobilizat. Lucreaza la drumuri tehnologice. Iar pana la 1 martie sper sa dam ordin de incepere. Pe tronsonul 2, Boita-Cornetu, asteptam opinia expertilor BEI - PASSA. Am primit raport favorabil pe tronsonul 3 si vrem sa scoatem la licitatie proiectarea si executia, in acest an.Pe tronsonul 4, Tigveni-Curtea de Arges, au fost depuse 10 oferte si ele sunt in analiza. Vom desemna castigator. Pe tronsonul 5, Curtea de Arges-Pitesti, avem raport de procedura validat de instanta. Este cunoscut castigatorul, dar mai este un termen in instanta, 20 februarie", a precizat Lucian Bode.In plus, Bode a spus ca a urmarit cu uimire cum opinia publica s-a temut ca existenta unui gandac va impiedica constructia autostrazii.Bode a spus ca avem zeci de arii naturale protejate, din care numai unele au plan de management si ca, oricum, se lucreaza la asta.Porivit lui Bode, pentru Autostrada Sibiu - Pitesti exista documentatie valida de mediu, iar ceea ce a facut CE a fost sa ceara lamuriri. Iar Ministerul Transporturilor va da aceste lamuriri, de vreme ce solicita bani europeni pentru autostrada.In paralel, in timpul audierii sale din Parlament, Marcel Bolos a spus ca "problema gandacului croitor e pe care de disparitie"."Am cerut amanarea cu o luna a evaluarii proiectului, se pare ca problema gandacului este pe cale de disparitie, in sensul ca am reusit sa lamurim problemele la nivel tehnic, din punct de vedere al problemelor ridicate de catre Comisia Europeana. Eu sper ca sa va putem da vestea finala in curand, ca problema este eliminata (...)Ne-au solicitat o serie de precizari in cadrul planurilor de management inaintate pe aceste situri Natura 2000.Aceste precizari erau de natura sa asigure Comisia Europeana ca speciile de flora, fauna inclusiv gandacul-croitor, este pazit de partea aceasta de realizare a proiectului de infrastructura.Am avut doua runde de discutii cu dumnealor, ultima a fost chiar sub forma unei videoconferinte. (...) Le-am spus ca nu afecteaza gandacul-croitor si ca nu e nevoie de masuri suplimentare", a explicat Bolos, citat de News.ro.Deputatul PSD Alexandru Baisanu a insistat sa il determine pe Lucian Bode sa isi asume inaugurarea, in acest an, a unui numar de kilometri de autostrazi.Lucian Bode a prezentat o serie de loturi de autostrada pe care, sustine el, lucrarile sunt avansate si ar permite finalizarea santierelor si chiar inaugurarea."Eu am spus si am scris in in programul de guvernare clar: sustin implementare proiectelor in executie. Iar unde au fost blocare am facut tot ce tine de mine sa le eliminam (...)Dupa ce am discutat cu toti antreprenorii pe teren si cu subcontrcatoriii de fata cu antreprenorii generali si vazand stadiul fizic pe anumite tronsoane de autostrada poit spune ca:Sebes-Turda, pe Lotul 1 si Lotul 2 sunt in stadiu avansat. E un obiectiv care poate fi finalizat. Lotul Ierut Chetani de pe A3 e la stadiul fizic 85%. Mai este Centru Bacaului. Avem lotul Biharia-Bors de 5,3 km care ar putea fi finalizat in iunie.Apoi, pe Lotul Rasnov-Cristian sunt cei 6.9 kilometri, plus largirea la 4 benzi pe inca 3.1km. Toate acestea pot da un numar de kilometri de autostrada care sa fie dati in trafic.Dar n-o sa promit niciodata, domnule deputat, ca dau 180 km in trafic intr-un an (cum au promis Rovana Plumb si Razvan Cuc in 2019 - n.red.) stiind ca am in lucru doar 134 de km", a mai spus Lucian Bode.