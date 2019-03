PSD se lauda ca incepe autostrada din Moldova chiar in ziua protestului #sieu. Cum stau lucrurile, de fapt

Coridorul IX, din care urmeaza sa faca parte si Centura Bacaului, cu mov, pe harta. Sursa foto: Wikipedia

Vineri dimineata, PSD a anuntat, pe pagina sa de Facebook, faptul ca tocmai astazi, pe 15 martie, incep lucrarile la Centura Bacaului, care va reprezenta primul segment de autostrada din Moldova."Este un proiect lansat in 2017, in timpul guvernarii PSD, in valoare de 144 de milioane de euro, cu finantare asigurata", a anuntat PSD pe Facebook.In realitate, insa, lucrurile nu stau chiar asa.Proiectul Centurii Bacaului - sosea care va avea 16,3 kilometri si va fi, intr-adevar, construita la profil de autostrada - a inceput sa se creioneze inca din 2007. La acel moment, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, Search Corporation a facut un studiu de fezabilitate si un proiect tehnic pentru soseaua de mare viteza. Documentatia n-a fost, insa, intocmita asa cum trebuie, astfel incat, in 2012, a trebuit revizuita.In 2013 s-a lansat licitatia pentru lucrarile la Centura Bacaului. Din cauza contestatiilor, contractul cu constructorul, Eko Insaat, s-a semnat, insa, abia dupa alti doi ani. Si nici macar atunci n-au inceput lucrarile, din cauza ca statul n-a reusit sa atraga fonduri europene. Pana la urma, in 2017, constractul cu Insaat a fost rezilizat. A trecut, deci, un deceniu in care - desi a avut timp berechet - statul n-a construit o palma de autostrada.Potrivit Pro Infrastructura, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o noua licitatie, la finele lui 2017. Abia un an mai tarziu s-a semnat contractul cu noul contructor, UMB-Tehnostrade care va primi 669 milioane de lei (fara TVA), daca termina soseaua in urmatorii 3 ani.Asa cum anunta PSD, acest capat de autostrada ar urma sa faca parte din coridorul european IX, care sa permita circulatia pe autostrada din Bulgaria in Republica Moldova, prin Romania. Intrebarea este: ce planuri are statul pentru restul autostrazii, in afara de aceasta portiune care va juca si rol de centura a Bacaului? Momentan, nu stim si nici PSD nu se grabeste sa spuna.Un alt aspect pe care PSD evita sa-l mentioneze este ca pe santierul Centurii Bacaului activitatea a inceput deja inca din primele zile ale acestei luni. Astazi, pe 15 martie, este doar ziua in care, in mod traditional, se deschid santierele soselelor in fiecare an, dupa pauza de iarna.Cu alte cuvinte, ceea ce a facut PSD este sa incerce sa-i convinga pe romani ca statul munceste pentru ei, profitand de faptul ca - dintr-o pura coincidenta - protestul #sieu are loc tocmai in ziua in care se deschid santierele de infrastructura din Romania.