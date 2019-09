PSD, tatal studiilor de fezabilitate nascute moarte

Cine are interesul sa incaseze bani pe studii de fezabilitate ratate?

A cincea roata la caruta: studiul de pre-pre-fezabilitate

Suntem pe faza, respectam programul, dar nu avem autostrazi

Sarabanda autostrazilor de altadata si a celor de acum

Ne lipsesc oameni competenti, care sa faca ceva. Dar avem oameni berechet sa-i amendeze pe cei care incearca totusi sa faca

Daca, la nivel european, constructia unei asemenea investitii (cca 320 km) dureaza circa 4 ani, ar trebui ca astazi lucrarile sa fie nu numai incepute, dar si executate in proportie de vreo 25%. Pana acum, s-au executat 0% si s-au inceput la fel de putin.Era normal. Cerintele sunt complicate, iar lucrarile de investitii incep obligatoriu cu studiul de fezabilitate. Studiile se elaboreaza de persoane juridice specializate in domeniu si se platesc cu cateva milioane bune de lei, indiferent daca le adopti si faci autostrada sau nu le adopti pentru ca te-ai razgandit.Daca te razgandesti, comanzi alt studiu si platesti alte milioane.Chiar daca nu te-ai razgandit, comanzi altul in cazul cand cel initial s-a invechit, intrucat studiile de fezabilitate sunt precum conservele: au termen de valabilitate. Ai depasit termenul, iti trebuie un studiu nou.Nu stiu daca exista in tara vreo autostrada la ale carei studii sa nu se fi depasit macar o data termenul de valabilitate, dar recordul in domeniu se pare ca il detine autostrada Pitesti-Sibiu, pentru care citesc in presa ca s-ar fi comandat, executat si platit vreo zece studii de fezabilitate.Nu incerc sa fac nimanui vreun proces de intentie, dar parca mi se pare suspect sa observ cum se executa studii intr-o veselie si nu da nimeni socoteala ca nu s-a grabit sa inceapa investitia si, expirand studiile, s-a pomenit comandand altele - tot intr-o veselie.Nu contest nevoia studiului de fezabilitate, pentru ca nu poti incepe o investitie asa, din senin. Dar se pune o intrebare: studiul insusi il poti incepe din senin? Fireste ca nu si, tocmai de aceea, hotararea 907/2016 vorbeste de un studiu de pre-fezabilitate, care analizeaza preliminar ceea ce studiul de fezabilitate va analiza in fond.Se pare insa ca nici aceasta faza nu-i satisface pe beneficiarii investitiilor si pe autorii studiilor, intrucat se vorbeste de la o vreme despre un studiu de pre-pre-fezabilitate, fara care nu poti incepe studiul de pre-fezabilitate, indispensabil ca sa-l incepi pe cel de fezabilitate, strict necesar ca sa demarezi proiectarea, fara de care nu poti incepe nimic.Inutil sa adaug ca si pre-fezabilitatea si pre-pre-fezabilitatea, toate au termene de garantie, ca expira si ca, daca nu te-ai miscat repede, ai nevoie de altele. Iar chestia asta, cu miscatul repede, trebuie sa recunoastem, nu ne prea caracterizeaza.Ma intreb, ca tot omul, oare reusita podului de la Cernavoda, executat in vreo trei ani de Anghel Saligni, a inceput cu atatea studii pre-pre-pre, sau a mers snur tocmai pentru ca si-a suflecat manecile si a trecut din prima zi la treaba, facandu-si singur socotelile si calculand eficienta, numai cu tabla inmultirii, si chiar fara calculator?Studiile au fara indoiala rostul lor, dar parca flerul imi spune ca le este de ajutor indeosebi celor incompetenti la treaba, ca sa lase impresia ca fac ceva, studiind studii, constatand expirarea lor si contractand altele, totdeauna contra cost si totdeauna din banii statului, adica ai nostri.In plus, sunt totdeauna pe faza: "Cum stam cu autostrada?". "Suntem in grafic, am comandat studiul".Toata istoria de 30 de ani a autostrazilor si infrastructurii ratate din Romania ma face sa cred ca utilitatea studiilor facute si refacute nu sta atat in kilogramele de hartie adunate in arhive, cat in ocazia pe care o au politicienii sa demonstreze public ca fac ceva, sunt mereu pe faza si nu dorm in papuci.Caci una este sa spui "deocamdata n-am demarat" si alta sa declari in presa: "studiul de pre-fezabilitate este gata, urmeaza sa-l avizam si sa comandam unul de fezabilitate". Iar cu Autostrada Unirii, de care vorbeam la inceput, in aceasta faza ne gasim.Pentru tronsonul Targu Mures-Targu Neamt s-a comandat un nou studiu de fezabilitate in locul celui anterior (probabil expirat), pentru alt tronson se revizuieste studiul existent, iar pentru tronsonul Targu Neamt-Iasi, functionarii dau in branci sa evalueze ofertele depuse.Deci "se lucreaza". Dar ce se va obtine in finalul acestei faze? Nimic altceva decat cateva maldare de hartii numite "studii" si niciun metru asfaltat, faza pana la care mai este drum lung. Pana acum, n-a comunicat nimeni data la care se va termina faza studiilor, faza proiectarii si, mai ales, faza executiei. Daca-l intreaba cineva pe ministrul Razvan Cuc, pun pariu ca va raspunde cu seninatatea caracteristica: respectam programul.Insasi Legea Autostrazii Unirii de acum un an, cu care se faleste PSD, mi se pare ca un fel de frectie la un picior de lemn. Adica n-au mai fost legi care au hotarat sa se faca unele si altele, dar s-a ales praful de ele?Nu legile ne lipsesc noua, nu hotararile si nu opintelile. Ne lipseste profesionalismul in materie, iar in ministerele noastre, in toate autoritatile centrale, misuna numai persoane numite politic, care se fac ca vor sa faca ceva sau, daca chiar vor, nu stiu de unde sa apuce.In plus, problema autostrazilor este atat de rasunatoare, cu un impact emotional si politic atat de puternic, incat se potriveste perfect ca pretext pentru politicieni, ca sa-si arate muschii, ca la fotograf.Stilul strict birocratic de a trata autostrazile este vechi. Te apuca rasul, cand citesti, care aproba, prin planul de amenajare a teritoriului, construirea urmatoarelor autostrazi in tara noastra:* Bucuresti-Constanta* Bucuresti-Giurgiu* Centura Bucuresti* Bucuresti-Brasov, prin Rasnov* Pitesti-Sibiu-Sebes-Deva-Arad-Nadlac* Bucuresti-Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Lugoj-Timisoara-Moravita* Brasov-Sibiu* Sebes-Alba Iulia-Turda* Brasov-Targu Mures-Turda-Cluj-Napoca-Bors* Bucuresti-Focsani-Roman-Suceava-Siret* Focsani-Albita* Roman-Iasi-Sculeni* Deva-Lugoj-Nadlac* Cluj-Napoca-Dej-Bistrita-Suceava-Botosani-Stefanesti.* Bucuresti-Pitesti, continuarea consolidarii autostrazii existenteA trecut de atunci aproape un sfert de secol. Desi nu erau prevazute termene, era evident ca, dupa un sfert de secol, aceasta uriasa retea de autostrazi trebuia sa fie gata - daca e sa respectam legea. Unde e autostrada Bucuresti-Giurgiu? Unde sunt Bucuresti-Brasov, Pitesti-Sibiu, Bucuresti-Craiova-Timisoara-Moravita, Brasov-Targu Mures-Bors, Bucuresti-Suceava-Siret, Focsani-Albita, Roman-Iasi-Sculeni, Cluj-Bistrita-Suceava-Botosani-Stefanesti?Nici vorba de autostrazi, dar pun pariu ca pentru cele mai multe, poate chiar pentru toate, s-au facut studii - nu stiu daca de fezabilitate sau de alt fel - ca studiile au expirat intre timp, ca trebuie facute altele, intrucat pe parcurs ne-am razgandit si nu mai facem nici Cluj-Bistrita-Suceava-Botosani-Stefanesti, nici Focsani-Albita, nici Bucuresti-Giurgiu, nici Roman-Iasi-Sculeni, nici altele, dar intre timp ne-am gandit la Autostrada Unirii, pentru ca se apropie alegerile si nu trebuie sa-i enervam pe moldoveni.Simplul fapt ca prin legea din toamna trecuta se aproba Autostrada Unirii fara sa explice cineva cuiva despre soarta celor deja aprobate in zona (Bucuresti-Focsani-Roman-Suceava-Siret, Focsani-Albita, Roman-Iasi-Sculeni, Suceava-Botosani-Stefanesti) este dovada ca la noi - chiar la nivelul Parlamentului - domneste degringolada si nu stie stanga ce face drepta.In sfertul de secol scurs de la Legea 71/1996, nu s-a realizat in intregime decat Autostrada Soarelui Bucuresti-Constanta, plus cateva loturi terminate sau in curs de terminare, cateva tronsoane, parti, portiuni, bucatele. Asta intr-un sfert de secol!Ma intreb dupa cate sferturi de secole am ajunge sa circulam pe autostrada Unirii, cea pentru care - ca sa faca fata presiunii publice - potentatii vremii au votat, aprobat si promulgat o lege, despre care nu stim daca va pati ceva cel care n-o va respecta.Si - era sa uit! - s-a realizat un metru de autostrada, prin grija unui bacauan, un hatru pus pe glume, ca sa citez din Alecsandri. Dar parlamentarii Puterii l-au luat peste picior, guvernantii au ras de el, iar unii au vrut chiar sa-l amendeze pentru ca a executat fara autorizatie de constructie.Nu observasera ca a executat nu numai fara autorizatie, dar si fara studiu de pre-pre-fezabilitate si asta e prea de tot!