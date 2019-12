Putem sa oprim masacrul ursilor de pe sosele? Solutii sunt, trebuie doar ca Guvernul sa le aplice

Pro Infrastructura: Nu vorbim despre solutii nemaintalnite! Trebuie doar sa le aplicam!

Deocamdata, ursilor le este foarte usor sa ajunga pe multe dintre strazile din Romania. Foto: PeUndeMerg.ro

World Wide Fund for Nature (WWF) Romania: Cand e justificata constructia de ecoducte si cand masurile mai ieftine sunt suficiente

Asa arata gardurile de protectie impotriva ursilor de pe marginile autostrazii Egnatia din Grecia. Foto: Egnatia Motorway S.A.

Inca de la jumatatea lunii noiembrie, presa a relatat ca in judetul Hunedoara, pe Drumul National 13A, un urs masiv a fost lovit de o masina . Ulterior, in loc sa fie tranchilizat si ingrijit, animalul a fost lasat sa agonizeze vreme de 18 ore. Mai multi soferi au parcat in apropiere, au coborat din masini si i-au privit suferinta ca pe un spectacol. In cele din urma, prea tarziu si in urma unei operatiuni care a ridicat mari semne de intrebare, ursul a fost eutanasiat. Cazul a provocat, insa, un scandal la nivel national.Pe termen scurt, scandalul iscat n-a fost de prea mare folos. In zilele urmatoare, alti ursi au fost izbiti de masini pe sosele din zone de munte. Autoritatile au intervenit ceva mai prompt, ce-i drept, dar asta n-a fost suficient in toate cazurile pentru salvarea animalelor.Si, din pacate, sirul de accidente continua. Cel mai recent astfel de incident a avut loc chiar sambata, pe 30 noiembrie , cand un urs iesit pe o sosea din Mures a fost lovit de o masina si a murit, dupa numai cateva ore.Iar ursii nu sunt singurele animale lovite de masini. Victime pe sosele cad si cerbi, lupi, vulpi sau rasi.Si, din pacate, nu doar animalele sunt lasate de izbeliste, in asemenea cazuri, ci si soferii. Reamintim si ca in vara acestui an, un sofer a lovit un mistret pe A2, in puterea noptii . Nicio autoritate nu i-a oferit omului vreun sprijin.In plus, Compania de Drumuri - adica administratorul autostrazii care ar trebui sa asigure siguranta pe sosea - a sustinut chiar ca "incidentul nu se confirma" si e foarte posibil sa nu fi avut loc. In cele din urma, ca sa dovedeasca adevarul celor spuse, soferul s-a intors pe autostrada si a gasit de unul singur la o margine de sosea, mort, mistretul pe care il lovise cu masina.Nici atunci Compania de Drumuri nu s-a lasat cu una cu doua. In schimb, a sustinut ca zona respectiva e protejata cu garduri impotriva animalelor si ca, cel mai probabil, mistretul intrase pe la vreo intersectie a autostrazii drumurilor nationale, care nu sunt protejate de garduri! Si ca intr-un astfel de caz nu prea vede cum ar fi putut interveni sau ajuta.Intrebarea este: au oare aceste autoritati obisnuite sa ridice prea usor din umeri unele solutii pentru a pune capat acestui lung sir de accidente? Ajung oare parapete deformabile de pe marginile soselelor pentru a impiedica animalele sa intre pe carosabil? Sau trebuie sa luam si alte masuri? Si daca ne trebuie alte masuri, cam pe unde ar trebui sa le aplicam? La urma urmei, reteaua rutierea a Romaniei era compusa la inceputul acestui an din peste 86.200 de kilometri de drum, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Presedintele executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, spune ca solutii pentru a preveni astfel de accidente exista. Pe alocuri, ele au si inceput sa se aplice. Doar ca, momentan, la scara prea redusa pentru a rezolva problemele."Trebuie sa clarificam un lucru: parapetele deformabile sunt doar pentru masini (pentru a impiedica un autoturism in derapaj sa iasa de pe sosea - n.red.). Rolul parapetelor nu are de-a face cu animalele.In cazul animalelor, ai nevoie sa le permiti sa treaca autostrada (soseaua, in general - n.red.) fara a intra pe carosabil. Par doua lucruri contradictorii. Cum le blochezi accesul pe autostrada? Cu garduri care se instaleaza de o parte si de alta a soselei, la distanta de cativa metri de drum. Iar in aceste garduri pot exista deschideri pentru a le da acces la ecoducte (un fel de poduri inverzite peste autostrada - n.red.). Pe aceste ecoducte, animalul poate trece peste sosea fara sa aiba niciun contact cu partea carosabila sau cu masinile.Constructia de ecoducte n-ar fi o premiera in Romania. Avem un ecoduct pe Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva si mai avem inca doua pe Lotul 3 (autostrada finalizata in proportie de 98%, dar inca neinaugurata - n.red.). In plus, pe A1, la Sacel, exista un tunel numit de specialisti de tip 'cut-and-cover', dar care e construit mai degraba ca un ecoduct.Ecoductele sunt solutii scumpe, e adevarat. Dar merita. Noi sustinem astfel de proiecte. Mai ales ca in alte state europene exista o mare deschidere spre asa ceva. Spre exemplu, olandezii isi construiesc ecoducte pentru animale de talie mai mica decat cele de la noi (si au deja peste 600 de ecoducte construite - n.red.). E bine ca ecoductele sa existe pentru ca ele le permit animalelelor sa traiasca in liniste, fara a ajunge vreodata pe o sosea! In plus, acest tip de infrastructura e evident si o masura de protectie a soferilor! Pe de o parte, e pacat sa omori un animal cu masina. Dar e pacat si sa mori tu, sofer, lovind un urs!Aplicarea unor astfel de solutii se poate face, mai ales ca ele nu sunt ceva inedit, nici in Romania. Dupa cum spuneam, cateva ecoducte avem deja. Pe Autostrada Sibiu- Pitesti, consultantul pe partea de mediu a propus - in zona Caineni, unde va fi nod rutier - un ecoduct mamut, care sa fie punte peste autostrada, drum national, cale ferata si raul Olt. Nu stim daca se va construi, dar speram ca da, pentru ca in acest fel Romania ar ajunge premianta, macar cu un astfel de proiect, la capitolul infrastructura.Si pentru portiunea Targu - Mures Ditrau din A8 (sosea careia in prezent abia i se revizuieste studiul de fezabilitate - n.red.) exista un proiect numit Transgreen , care vine cu solutii pentru a face viitoarea autostrada permeabila (in sensul de a le permite animalelor sa o traverseze fara a ajunge pe carosabil)", a explicat Ionut Ciurea pentruPrintre altele, in cadrul Proiectului Transgreen, cu ajutorul partenerilor, specialistii au identificat si apoi au asezat pe o harta toate cele peste 120 de barloguri de urs din zona. Au urmarit traseele ursilor celor care poarta zgarzi cu GPS. Au parcurs imaginile camerelor fixe de monitorizare din zona. Si, bineinteles, au observat si celelalte populatii de animale din zona.In acest fel, au stabilit unde traiesc mai multe animale si unde riscul ca ele sa ajunga pe autostrada e mai mare. Si au recomandat masuri, mai simple sau mai complexe, dupa caz. In unele zone, e nevoie de ecoduct, sustine WWF. Dar in altele ar ajunge gardurile de protectie si o fasie de 50 de metri de la sosea pe care sa nu se cultive cereale sau pomi fructiferi, pentru a nu atrage animalele. De asemenea, daca vor exista benzinarii in zona, deseurile de la bufete n-ar trebui lasate la voia intamplarii, pentru a nu atrage animalele la sosea.Catalina Murariu, comunicator in cadrul proiectului Transgreen, a explicat pentruca avem toate sansele sa impiedicam accidentele rutiere cu animale daca evaluam corect situatia si luam masuri pe masura nevoilor."Ecoductele sunt o solutie, dar nu un panaceu, sa stiti. Ca sa se justifice constructia unui ecoduct, ar trebui sa existe circulatie intensa a animalelor prin zona, sa fie o zona de migratie traditionala.Noi dam de multe ori drept exemplu pozitiv un ecoduct din Slovacia, construit in singura zona de trecere dintre muntii Tatra inalti si cei josi. Fara ecoduct, intr-adevar, acolo animalele n-ar fi avut cum sa treaca si ar fi ramas blocate. Acolo era justificata investitia intr-un ecoduct.In cadrul proiectului, noi am avut intalniri la care au participat si reprezentanti ai Ministerului Mediului si ai Ministerului Transporturilor. Si am vazut ca deschidere exista. Daca solutiile propuse de noi se vor si aplica, ramane sa vedem. Din cate am vazut, proiectantii isi doresc, in genere, sa aiba la dispozitie astfel de solutii (dar aplicarea lor depinde si de cati bani e dispus statul sa dea pe constructia soselei - n.red.).Dar oricum, dupa cum am spus, nu peste tot e nevoie de ecoducte", e precizat Catalina Murariu.In context, reprezentantul WWF Romania a dat cateva exemple de solutii aplicate cu succes, in alte state europene."Spre exemplu, pentru a tine ursii departe de sosea, grecilor le-a fost suficienta solutia gardurilor ridicate pe marginea autostrazii Egnatia Odos. La inceput, respectivele garduri n-au fost eficiente, din cauza ca ursii le escaladau si tot intrau pe sosea. Dar in cele din urma, autoritatile de acolo au gasit o cale de a construi un soi de terminatie superioara a gardului, de care ursii nu mai pot trece. Asa ca - daca iti doresti o solutie - trebuie sa si experimentezi.In plus, se mai pot gasi si alte solutii, chiar la nivel local, cum ar fi semnalizarea. Spre exemplu, vara trecuta am avut destul de multe accidente cu animale la Sibiu. Iar Consiliul Judetean a inceput sa puna panouri. Si acestea sunt o solutie, daca anunta prezenta animalelor in zona si limitari de viteza. Ma gandesc ca - dupa cat s-a vorbit despre accidentele cu animale - cand vezi un asemenea panou, il iei in serios!", a explicat Catalina Murariu.In studiul Transgreen se constata, de asemenea, ca in Romania, informatiile cu privire la fauna si masurile care s-ar putea lua pentru a o proteja circula greu. Comunitatea stiintifica nu se grabeste sa comunice datele pe care le are, iar salariatii institutiilor de stat care ar trebui sa le analizeze sunt, in unele cazuri, nepregatiti pentru o asemenea sarcina.Iar rezultatul acestei lipse de coordonare il vedem cu totii: accidente tot mai frecvente si tot mai multe animale ucise, pe sosele.In context,a solicitat in scris Ministerului Transporturilor o serie de informatii privind modul in care intentioneaza sa solutioneze problema accidentelor cu animale, pe soselele din Romania. Daca institutia ne va raspunde, vom reveni cu detalii.