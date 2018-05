Raport stiintific al incompetentei: Romania da 43 milioane dolari Bancii Mondiale ca sa afle de ce nu poate construi autostrazi

O conditie nenegociabila a Bancii Mondiale: "Noi nu lucram cu Narcis Neaga"

Documentul care urmeaza sa fie aprobat de Banca Mondiala are drept obiectiv declarat "demonstrarea unui nivel imbunatatit al capacitatii de constructie a autostrazilor" de catre Romania.Costul asistentei este de 43,3 milioane dolari, cu 23% mai mult decat prevedea memorandumul aprobat de fostul guvern Mihai Tudose in noiembrie 2017.Banii ii vom plati (in transe, pentru ca evident e vorba de un credit care va fi contractat de Ministerul Finantelor) pentru ca Banca Mondiala "sa ajute" la, atentie: "" si, implicit, la pregatirea proiectului autostrazii Ploiesti-Brasov.In teorie, pare o decizie buna sa ceri ajutorul Bancii Mondiale ca sa inveti cum trebuie gestionate proiectele de infrastructura. Realitatea demonstreaza insa ca pana si expertii Bancii Mondiale sunt cateodata nevoiti sa se declare invinsi de intrigile tesute in aparatul birocratic romanesc. Dovada: proiectul de reforma al ANAF.Surse apropiate negocierilor au declarat pentru Curs de Guvernare ca discutiile pe marginea acestui potential nou proiect cu Banca Mondiala s-au intins pe parcursul a mai multe luni, finantatorul aratand inflexibilitate intr-un singur punct: Reprezentantilor Guvernului Romaniei li s-a transmis deschis mesajul: "Noi nu lucram cu Narcis Neaga!".Or, prezumtia de buna-credinta a autoritatilor romane cu greu poate fi acceptata din moment ce, luni, CNAIR a anuntat oficial ca fostul director al fostei CNADNR a fost reinstalat director general. Citeste mai multe despre Raport stiintific al incompetentei: Romania plateste 43,3 milioane dolari la Banca Mondiala ca sa afle oficial de ce nu poate construi autostrazi pe Curs de Guvernare