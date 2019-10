Razvan Cuc anunta ca s-au turnat primii kilometri de asfalt pe centura Bacaului, parte din Autostrada Moldovei

Ziare.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a vizitat joi santierul centurii din Bacau, a anuntat, pe pagina lui de Facebook, ca firma care executa lucrarile a turnat primii kilometri de asfalt.Ministrul se declara multumit de mobilizarea constructorului si de ritmul lucrarilor."Ajuns aici, in ciuda tuturor scepticilor si mincinosilor, constructorul a inceput sa toarne asfalt. Reamintesc tuturor ca in 15 martie a.c. am ajuns pe acest santier unde s-au inceput efectiv lucrarile.Toti aceia care vor sa omoare si ultimele firme romanesti de constructii si care au inceput sa vorbesca, fara rost, ba ca antreprenorul nu lucreaza, ba ca s-a mobilizat doar pentru vizita mea, ba ca utilajele nu sunt pe santier, nu au avut dreptate si constructorul ne-a aratat contrariul.. Nu pot decat sa il felicit si sa-l dau exemplu de 'bune-practici'", a scris Razvan Cuc pe pagina de socializare.Ministrul Transporturilor a mentionat ca centura Bacaului face parte din Autostrada Moldovei.Varianta de ocolire a orasului Bacau va avea o lungime de 30,8 km, din care 16,2 km vor fi construiti la profil de autostrada. Pe traseu vor fi construite 12 poduri si pasaje, precum si un nod rutier, la intersectia cu DN 2F, care va asigura atat accesul spre si dinspre autostrada, cat si legatura cu centrul municipiului Bacau.