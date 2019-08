Romanii s-au ales cu o noua autostrada muzeu! CNAIR sustine ca ar fi un pericol sa circulam acum pe ea. Cuc vine cu amenintari

Cand se va deschide noua autostraza-muzeu? Nimeni n-ar putea spune

Fisura din taluzul care duce la terasamentul Lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva

Ravene pe versantii Lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva

Marcaje realizate doar in parte, pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva

Pro Infrastructura: Prostie, nemernicie, orgoliu stupid

In mod normal, luni, pe 12 august ar fi trebuit sa se deschida, in sfarsit - cu o intarziere de peste 3 ani - circulatia pe Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva (parte din A1).Asta, in conditiile in care atat constructorul Lotului 3 (societatea spaniola Comsa) cat si cel al Lotului 4 (societatea autohtona UMB, fondata de Dorinel Umbrarescu) au anuntat ca si-au terminat lucrarile si au cerut Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa le receptioneze, in vederea deschiderii circulatiei.Specialistii CNAIR au mers, luni, in zona. Au receptionat, insa, doar Lotul 4, lung de 22,1 km, dintre Soimus si Ilia. Totodata, CNAIR a transmis prin intermediul unui comunicat de presa remis redactieica - desi UMB a terminat treaba, iar soseaua de mare viteza pe care a construit-o e practicabila - aceasta nu va putea fi, totusi, deschisa traficului. Iar motivul e cat se poate de simplu.Mai exact: bretelele rutiere pe care se iese, la Ilia, de pe autostrada, nu sunt pe Lotul 4, deja finalizat de UMB, ci pe Lotul 3 (adica pe cel invecinat, construit de Comsa, care continua drumul de la Ilia spre Cosevita) . In mod normal, acest lucru n-ar trebui sa conteze, deoarece Comsa a construit deja aceste bretele rutiere, iar ele sunt circulabile.Problema este ca - dupa cum sustine CNAIR - Comsa nu si-a terminat treaba pe restul Lotului 3. In consecinta, lotul nu poate fi receptionat si deschis traficului. In schimb, s-ar fi putut receptiona si deschide doar bretelele de la Ilia, care sa permita circulatia pe Lotul 4 al autostrazii, finalizat deja de UMB.Dar, mai transmite CNAIR, Comsa a refuzat aceasta solutie, cerand sa i se receptioneze lotul integral, nu partial.Iar fara bretelele inaugurate, Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva, desi construit integral, va ramane inchis. Una peste alta, avem inca un segment de autostrada muzeu, lung de 22,1 km!Nu e prima oara cand Romania are autostrazi muzeu. Spre exemplu, o portiune de 9,6 km de sosea de mare viteza dintre Nadaselu si Gilau - finalizata tot de UMB in 2017 - a ramas inchisa in jur de un an, din cauza ca se termina brusc pe un maidan, aproape de malul raului Somesul Mic. Abia dupa ce autoritatile au reusit sa construiasca un pod peste rau s-a putut, deschide traficul pe respectivul segment de autostrada muzeu, in toamna anului 2018 De asemenea, un lot al Autostrazii Sebes-Turda a ramas inchis mai bine de jumatate de an din cauza ca nu a primit receptia La acel moment, societatea civila ajunsese chiar sa stranga semnaturi ca sa convinga autoritatile sa deschisa autostrada.Fostul director al CNAIR, Narcis Neaga, sustinea inca din decembrie 2018 ca Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva se vor finaliza in. Astazi - desi a trecut mai bine de jumatate de an de atunci - cele doua loturile raman, in continuare, inchise.In consecinta, am incercat sa aflam de la CNAIR de ce s-a ajuns intr-o astfel de situatie si cand anume isi va termina Comsa lucrarile, astfel incat sa se poata deschide circulatia pe cei 43 de kilometri de autostrada.In plus, exista si o serie de ravene pe versanti. Daca acordam receptia si incepe sa alunece pamantul pe sosea, cum se vor descurca soferii care circula prin zona, mai ales noaptea? Sunt intrebari la care CNAIR va fi obligata sa raspunda, daca da receptia.Ba mai mult, sunt acolo tot soiul de dovezi de nepasare din partea constructorului. Spre exemplu, nici macar nu a terminat de vopsit marcajele rutiere. Unde i s-a terminat vopseaua, s-a oprit si a lasat lucrarea asa.In aceste conditii, la momentul de fata se discuta cu Comsa, dar constructorul nu si-a asumat inca un termen pana la care sa finalizeze, intr-adevar, toate aceste lucrari. Si nici nu a fost de acord sa receptionam doar bretelele (de la Ilia -n.red.) pentru a putea deschide macar Lotul 4" a precizat pentrupurtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu.La randul sau, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca inca de anul trecut s-au intocmit actele pentru a penaliza Comsa cu 73 de milioane de lei pentru intarzieri, dar ca, pana la urma, constructorului nu i s-a mai aplicat nici pana astazi sanctiunea. In plus, a sustinut Cuc, citat de Agerpres , din acest moment, CNAIR ar trebui sa le dea spaniolilor 5-10 zile sa remedieze problemele Lotului 3. Iar in cazul in care constructorul nu respecta aceasta perioda, Cuc considera ca ar trebui reziliat contractul.Ministrul Transporturilor sustine ca, de fapt, Comsa refuza sa coopereze si din cauza ca i s-a cerut sa semneze un act aditional prin care s-ar angaja sa ofere garantie de 10 ani in loc de 4 ani, petru lucrarile la Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva.Din acest punct de vedere, lucrurile par clare. Totusi, Asociatia Pro Infrastructura (API) apreciaza ca, de fapt, circulatia putea fi deschisa pe cele doua loturi, iar amanarea este doar o dovada de incompetenta a CNAIR!, transmite API prin intermediul unei postari pe Facebook.La randul sau, Catalin Drula (USR) - membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor - sustine ca intarzierea deschiderii traficului indica, mai degraba, coruptie., a scris Drula intr-o postare pe Facebook.Ramane sa aflam cat timp va trebui sa mai treaca pana cand vom putea circula, in sfarsit, pe cei 43 de kilometri de autostrada care ar fi trebuit sa fie inaugurati inca din 2016!