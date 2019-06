S-a semnat contractul pentru linia ferata Gara de Nord-Otopeni. Constructorul promite ca e gata pana la EURO 2020

Aeroportul Baneasa trebuie sa fie gata pana la 30 martie 2020

Marti, la sediul ministerului de resort, a avut loc semnarea contractului pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii "Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti", in valoare de 398,16 milioane de lei, fara TVA."Este un moment foarte important azi pentru ca, asa cum am anuntat inca de la inceputul mandatului, proiectele de infrastructura reprezinta o prioritate pentru Ministerul Transporturilor si stiti foarte bine ca se apropie cu pasi rapizi Campionatul EURO 2020.Pentru a desfasura in bune conditii acest campionat este nevoie de legatura feroviara dintre Aeroportul Henri Coanda si Gara de Nord. Constructorul roman care a castigat licitatia pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda si-a asumat sa-l finalizeze pana la sfarsitul lunii mai 2020, astfel incat sa putem asigura legatura feroviara pentru suporterii care vor veni.Valoarea proiectului este de 398 de milioane de lei. Nu se pune problema de finantare. Banii exista. Asta i-am spus si constructorului: sa lucreze cat mai mult, astfel incat sa consume toti banii si intr-un termen cat mai scurt.Referitor la calitatea lucrarilor, nu am niciun fel de indoiala ca va fi la standardele cele mai inalte, intrucat este un constructor serios.Noi am vazut cum lucreaza si pe obiectivele de pe Coridorul 4 de infrastructura feroviara si va avea tot sprijinul meu ca ministru si sprijinul domnului Gheorghe Popescu, care este si consilier al prim ministrului. Va avea tot sprijinul pentru a derula acest proiect in conditii de rapiditate, ca sa-l finalizeze asa cum si-a asumat", a afirmat Cuc.Seful de la Transporturi i-a solicitat constructorului sa scurteze perioada de proiectare, astfel incat sa finalizeze cat mai repede proiectul."Desi aveti o perioada de proiectare de doua luni, v-as ruga sa finalizati, sa ne impresionati - pentru ca s-a mai intamplat lucrul asta si pe obiectivele de infrastructura rutiera - sa finalizati cat mai repede, poate in 2-3 saptamani aceasta proiectare, astfel incat sa va apucati de lucrul propriu-zis.De-acum incepe greul, pentru ca in momentul in care veti incepe si executia o sa fim foarte prezenti pe santier si eu si mi-a promis si domnul Popescu, sa monitorizam lucrurile astfel incat sa vedem ca respectati graficul pe care vi l-ati asumat", a subliniat el.Prezent la ceremonia de semnare a contractului pentru realizarea legaturii feroviare intre Otopeni si Gara de Nord, consilierul premierului, Gheorghe Popescu, si-a exprimat speranta ca un alt obiectiv, respectiv Aeroportul Baneasa, va fi finalizat pana la 30 martie anul viitor, asa cum a promis oficialilor de la UEFA."Inca de la preluarea de catre mine a acestui mandat de coordonator al proiectului EURO 2020, am spus ca va trebui sa fim suficient de destepti incat in urma acestui campionat european sa ne ramana cat mai multe proiecte.Acesta este unul dintre proiectele pe care l-am sustinut foarte mult - si inca de la preluarea mandatului de catre domnul ministru Cuc am avut multe intalniri.Cred ca este un lucru important faptul ca s-a semnat acest proiect si il vom avea gata, sper, pana la 30 mai anul viitor, pentru ca este un proiect care va ajuta foarte mult la planul de mobilitate al proiectului EURO 2020.Mai avem inca doua obiective pe care va trebui sa le indeplinim pentru ca proiectul EURO 2020 sa fie in totalitate facut: unul dintre aceste obiective il vom demara maine, celalalt este aeroportul Baneasa, care eu sper sa fie gata pana la 30 martie anul viitor, pentru ca le-am garantat celor de la UEFA ca in prima saptamana a lunii aprilie vom face o vizita la Aeroportul Baneasa si va trebui sa receptionam lucrarile de acolo.Este un aeroport unde UEFA doreste sa soseasca foarte multe aeronave, in special charterele de suporteri si echipele, plus oficialii UEFA. Sper ca pana pe data de 30 mai calea ferata Aeroportul Otopeni - Gara de Nord sa fie functionala", a mentionat Popescu.La randul sau, directorul general adjunct al companiei CFR SA, Marius Chiper, a subliniat ca nu au fost depuse contestatii la aceasta licitatie."Iata ca finalizam un alt obiectiv important, aceasta licitatie pentru conexiunea Gara de Nord - Aeroport. Este un proiect etalon si pentru noi este o dovada ca, daca abordam serios lucrurile si ne mobilizam impreuna cu celelalte autoritati ale statului, putem asigura si termene scurte pentru derularea licitatiilor si pentru finalizarea proiectelor de investitii.De remarcat este faptul ca, din punctul meu de vedere, s-a inteles mesajul pe care noi toti l-am transmis - acela ca este un proiect foarte important - si pana in acest moment nu avem contestatii, ceea ce este un lucru definitoriu pentru implementarea proiectului.Avem constructor, avem consultanta, cu mobilizarea exemplara in continuare din partea noastra, a CFR SA, si din partea celorlalte autoritati care sunt implicate sau au interese in zona proiectului, cu siguranta il vom finaliza", a sustinut Chiper.Euro 2020 se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, iar unele meciuri vor avea loc in Romania.