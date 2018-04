Se crapa si putinele autostrazi pe care le avem. Cat vor dura reparatiile la singurul sector al Autostrazii Lugoj-Deva pe care se poate circula

Ziare.

In mod normal, ar fi trebuit sa putem parcurge pe autostrada cei 100 de kilometri dintre Lugoj si Deva inca din anul 2016. Din pacate, desi au trecut deja doi ani cand autostrada ar fi trebuit sa fie gata, putem circula doar pe 17 kilometri de sosea din lotul 1 al si pe un capat al lotului 2.Desi drumul a fost dat in folosinta in urma cu doar 5 ani, asfaltul de pe lotul 1 a inceput deja sa crape. E un lucru care n-ar fi trebuit sa se intample si care le va crea o multime de neplaceri soferilor care au drum pe autostrada, in perioada urmatoare, a declarat pentrupurtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu."Pe lotul 1 din Lugoj-Deva, putem spera, la acest moment, ca avem de-a face intr-adevar doar cu o fisurare a covorului asfaltic pe una dintre banzile de mers si nu cu vreo problema mai serioasa. Oricum, si remedierea asfaltului va perturba traficul in zona, din cauza ca va necesita inchiderea circulatiei pe banda afectata. Dar o astfel de reparatie ar putea fi realizata in cel mult 90 de zile. Daca insa, dupa remediere, acele fisuri vor reaparea, ele ar putea indica o problema cu terasamentele. Iar asta ar fi o situatie intr-adevar grava.Probleme la acea sectiune de drum au mai fost, din 2013, cand a fost deschisa circulatia in zona. Asta e si motivul pentru care CNAIR a refuzat sa ii acorde constructorului receptia finala a lucrarilor. Si, in ciuda insistentelor acestuia, la modul in care se misca acum lucrurile, e greu de crezut ca vom putea face o astfel de receptie in acest an", a declarat Alin Serbanescu.Constructorul care a realizat lotul 1 al autostrazii - societatea italiana Tirrena Scavi Spa - are de remediat si o alunecare de teren care a aparut pe tronsonul Lugoj-Calafat al A6, a mai declarat Alin Serbanescu."Probleme similare va ridica si aceasta remediere a alunecarii de teren. E foarte posibil sa avem utilaje pe carosabil si trafic ingreunat", a mai apreciat purtatorul de cuvant al CNAIR.In ciuda insistentelor noastre, reprezentantii Tirenna Scavi Spa au evitat sa comenteze situatia. In consecinta,a solicitat societatii si in scris un punct de vedere cu privire la cauzele aparitiei acestor probleme si la modul in care si-au propus sa le remedieze. Ramane sa aflam, deci, cum se vor derula lucrarile si cand va fi acest sector de autostrada intr-o conditie ireprosabila.Daca italienii vor reusi sa isi faca bine treaba, lotul 1 ar putea fi primul de pe autostrada Lugoj-Deva caruia CNAIR ii va face receptia finala. In cazul celorlalte 3 loturi, e destul de greu de crezut ca se va intampla prea curand.Pentru finalizarea lotului 2 al Autostrazii Lugoj-Deva, spre exemplu, mai este nevoie de organizarea unei licitatii, deci sansele sa fie finalizate lucrarile in viitorul apropiat sunt aproape nule. Lotul 3 este finalizat in proportie de 80%, dar Ministerul Transporturilor si CNAIR au avertizat in repetate randuri constructorul - o asociere coordonata de societatea spaniola Comsa SA - ca nu lucreaza suficient de repede. S-a vehiculat chiar posibilitatea rezilierii contractului.Lotul 4 este finalizat in proportie de 75,5%. Finalizarea lucrarilor este programata pentru al doilea trimestru al acestui an, dar judecand dupa cat dureaza constructia de autostrazi in Romania, e putin probabil sa se poate ajunge in faza de recpetie a lucrarilor peste doar doua luni.Cel mai mult de pe urma acestor amanari repetate ale finalizarii lucrarilor nu pierd nici constructorii si nici institutiile statului, ci romani care sunt, in continuare, obligati sa circule in conditii de risc pe drumuri nesigure.