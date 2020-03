Se deschid sau nu primii kilometri de autostrada din Moldova, in 2020?

Lucrari pe al treilea tronson al Centurii Bacaului - Foto: Forum PeUndeMerg.ro

Utilaj al UMB, la treaba pe un santier al Centurii Bacaului- Foto: Forum PeUndeMerg.ro

Lucrari la Centura Bacaului - Foto: Linked in/Mithras Build

Istoria zbuciumata de peste un deceniu a soselei de doar cateva zeci de kilometri

Traseul Centurii Bacaului - Foto: Forum PeUndeMerg.ro

Ziare.

com

Pe pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor a aparut, joi, inca de la orele pranzului, o postare care anunta ca Bode urmeaza sa ajunga, in scurt timp, pe Centura Bacaului, unde se construiesc primii kilometri de autostrada din Moldova.Postarea cuprindea si o sinteza a datelor privind santierele. Anume: traseul pe care se construieste, modul in care sunt impartite santierele, costul lucrarilor, dar si maniera aleasa pentru finantarea soselei.Centura Bacaului va avea aproape 31 de kilometri. Iar pentru a putea fi construita mai usor, a fost impartita in 3 tronsoane. Din tot acest traseu de 31 de kilometri, doar 16,3 kilometri (parte din tronsonul 1) vor fi de autostrada. Si asta, doar pentru ca in acel sector, Centura Bacaului se va suprapune pe traseul (existent doar pe hartie, momentan - n.red.) al Autostrazii A7, Ploiesti - Bacau - Siret.Tot in postarea de pe pagina de Facebook a Ministerului Transportului este trecut stadiul realizarii lucrarilor: 47,5%. Cu alte cuvinte, s-a facut deja aproape jumatate din ce ar fi nevoie, la centura orasului."Am dorit sa parcurg tot acest amplasament, din dorinta de a ma asigura ca lucrurile sunt asa cum mi-au fost prezentate. Aici, la centura Bacaului, lucrarile au un stadiu fizic imbucurator, sunt in grafic (...)Avem banii in buget, astfel incat toate lucrarile pe care le va realiza constructorul sa fie platite la timp. Va garantez ca toate problemele de mediu, nerezolvate de guvernarea anterioara, vor fi in curand istorie. Ca sa realizam acest lucru, in Guvern, s-a stabilit asigurarea finantarii pentru toate planurile de management privind mediul", a spus Bode, dupa ce si-a incheiat vizita de lucru.Cand ar putea romanii sa circule pe aceasta autostrada, daca tot lucrarile la ea sunt intr-un "stadiu imbucurator", potrivit ministrului? E greu de spus. Mai ales ca pana si Lucian Bode se fereste sa promita asa ceva.Reamintim ca - in ciuda insistentelor parlamentarilor din Opozitie si ale presei - Lucian Bode a refuzat sa isi asume finalizarea, in acest an, a unor anumite segmente de autostrada. In schimb, ori de cate ori a vorbit despre sosele de mare viteaza care s-ar putea finaliza, a mentionat si portiunea de autostrada din Centura Bacaului.Daca, intr-adevar, lucrarile la portiunea de autostrada se vor termina sau nu pana la finele anului ramane de vazut.Momentan, cert este doar ca, profitand de vremea destul de calda si fara ploi, constructorii au muncit in lunile de iarna.Spre exemmplu, la finele lui ianuarie, pasionatii de infrastructura au inregistrat o plimbare pe intregul traseu al Centurii Bacaului. Iata cum aratau atunci santierele:Pe unele portiuni, lucrarile sunt avansate. Spre exemplu, pe al treilea tronson, s-a ajuns chiar la asfaltare si montarea de parapeti, dupa cum se putea vedea inca de la jumatatea lunii februarie.Pe alte portiuni de santier, insa, lucrarile n-au ajuns nici macar aproape de aceasta etapa, dupa cum reiese tot din monitorizarile membrilor comunitatii PeUndeMerg.ro (care a dat nastere si Asociatiei Pro Infrastructura).Si Mitras Build, societatea care lucreaza pe aceste santiere, a postat pe retelele de socializare imagini in care arata ca si-a mobilizat oameni si utilaje care sa contribuie la constructia soselei de centura.Documentatia pentru Centura Bacaului - cu studiul de fezabilitate (SF) si proiectul tehnic (PT) - a fost realizata incepand cu anul 2007. Dar respectivele hartii n-au folosit la nimic. Motivul: Compania de Drumuri (denumita pe atunci CNADNR, iar astazi CNAIR) n-a ajuns sa si construiasca soseaua.Iar prin 2012 s-a ajuns la concluzia ca documentatia intocmita in anii din urma trebuie revizuita. Zis si facut! S-a actualizat documentatia si abia apoi s-a scos lucrarea la licitatie. In 2015, a castigat o companie turceasca: Eko Insaat Ve Tic AS.Lucrarile au inceput abia in prima parte a lui 2016. Iar dupa vreun an si jumatate, turcii au anuntat ca - din cauza unor probleme pe care le intampina la nivel international - nu-si mai permit sa continue munca din Romania.In consecinta, Compania de Drumuri a reziliat contractul cu turcii si a scos din nou Centura Bacaului la licitatie. A castigat UMB Spedition, societatea fondata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu.Nici bine n-au inceput, insa, lucrarile, ca au si aparut unele probleme. Inca din prima zi de dupa inaugurarea santierului, in martie 2019, presa a anuntat ca au disparut utilajele. Asa ca social democratul Razvan Cuc, pe atunci ministru al Transporturilor, a zburat cu un elicopter la fata locului, ca sa se intalneasca cu presa si sa dezminta zvonurile. Doar pentru asta, CNAIR a platit atunci 42.191 de lei!Ulterior, la solicitarea, Razvan Cuc a declarat ca acea cheltuaiala nu i se pare exagerata si ca a fost facuta "in interesul romanilor".Si tot santierele Centurii Bacaului au fost, in 2019, scena unor momente penibile. Pe atunci premierul Viorica Dancila, in dorinta de a-i pacali pe romani ca a construit primii kilometri de autostrada in Moldova, s-a plimbat cu bicicleta pe niste portiuni neterminate de sosea.Evident si atunci, ca si acum, soseaua este departe de finalizare.