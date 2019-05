Se munceste anemic la Pasajul Domnesti, asteptat de bucuresteni de peste un deceniu. Cand ar trebui sa fie gata lucrarile

Ani de birocratie si neputinta

CNAIR: Pasajul va fi gata in 2 ani. Bani sunt, iar constructorul munceste

Primaria Capitalei si-a propus inca din anul 2006 sa largeasca strada Prelungirea Ghencea (din estul orasului) si sa construiasca, la intersectia ei cu Centura Bucurestiului, un sens giratoriu suspendat. Rolul respectivei lucrari - numita pasajul suprateran Domensti - era sa decongestioneze traficul rutier din zona.Mai exact, proiectul ar face posibil ca soferii aflati pe Prelungirea Ghencea, spre exemplu, sa poata urca in sensul giratoriu suspendat si cobori, apoi, direct pe DJ602, fara sa se mai intersecteze cu cei care circula pe Centura Capitalei. In plus, Centura urmeaza si ea sa fie largita, in zona, la 2 benzi pe sens.La cat de aglomerat e traficul acum, ar fi mare nevoie ca aceste lucrari sa se termine cat mai repede! Din pacate, desi se chinuiesc de 13 ani, autoritatile n-au reusit sa le realizeze. Iata de ce.In anul 2006 - dupa ce a decis sa se apuce de proiect - PMB si-a dat seama ca nu poate construi pasajul, pentru ca terenul pe care acesta ar urma sa fie ridicat nu-i apartinea.Initial, acest lucru nu parea sa reprezinte o mare problema. Din pacate, autoritatile au avut nevoie de nu mai putin de 9 ani pentru a-i da de capat. Astfel, abia in 2015 s-a stabilit ca PMB va largi Prelungirea Ghencea, iar CNAIR va construi pasajul suprateran Domnesti.CNAIR a lansat licitatia pentru proiect inca din 2015. Abia in mai 2017 a reusit, insa, sa contracteze compania Straco pentru realizarea constructiei . Apoi, a mai fost nevoie de inca 7 luni pentru emiterea ordinului de incepe a lucrarilor. In cele din urma, in ianuarie 2018, lucrurile pareau sa fi intrat pe fagasul corect, iar pasajul urma sa se finalizeze in doi ani si 3 luni.Nici bine n-a apucat, insa, constructorul sa isi faca amenajarea de santier (adica sa isi aduca utilaje si materiale de constructii, sa isi amenajeze baraci pentru muncitori etc - n.red.), ca a si aparut o noua problema.Anume, PMB a anuntat ca nu mai vrea doar sa largeasca partea carosabila a Prelungirii Ghencea, ci intentioneaza sa construiasca pe mijlocul soselei si o linie de tramvai, cu intoarecere sub pasaj. Or, pentru asta era nevoie de noi planuri si de noi exproprieri. Si cum toate acestea dureaza destul de mult, in Romania, era clar ca lucrarile la pasajul Domnesti tocmai se amanasera din nou.In cele din urma, la finele lunii martie 2019, a inceput, in sfarsit, constructia pasajului. Dupa doar o saptamana de la deschiderea santierului, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a dus in vizita la Domnesti si a anutat ca in zona se lucreaza.Dupa vizita ministrului, insa, buna parte dintre utilajele de pe santier au disparut, iar activitatea a continuat in ritm anemic. La inceputul acestei luni, specialistii Asociatiei Pro Infrastructura (API) au filmat santierul cu drona si au constat ca ritmul de lucru nu se imbunatatise nici dupa o luna de la vizita lui Razvan Cuc.apreciaza Pro Infrastructura.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentruca nu exista motive pentru care pasajul sa nu fie terminat in urmatorii 2 ani., a declarat Alin Serbanescu.Ramane de vazut daca, de aceasta data, termenele se vor respecta. Din pacate, dupa 13 ani de asteptari, oamenii care locuiesc in estul Capitalei si soferii care tranziteaza zilnic zona au incetat demult sa mai creada promisiunile autoritatilor