Se surpa asfaltul pe Autostrada Urbana, inaugurata in urma cu doar 2 luni

Asa cumv-a informat deja, Autostrada Urbana are 6,5 kilometri lungime si face legatura intre Centura Capitalei si Soseaua Petricani. In mod normal acest segment de sosea de mare viteza - care e capatul din Bucuresti al A3 - ar fi trebuit dat in folosinta in urma cu mai multi ani. Din pacate, amanarile s-au tint lant, iar drumul a fost deschis, cu fast, abia pe 14 decembrie Insa soferii n-au apucat sa se bucure prea mult de avantajele acestei sosele. Motivul: nici bine n-au trecut cateva zile de la inaugurare, ca oamenii care circula prin zona au constatat ca jumatate din autostrada ramanea cufundata in intuneric, noapte de noapte. La un control, autoritatile au identificat si cauza: se furasera kilometri intregi de cablu electric din subteran.Pana sa reuseasca societatea Aktor - care a construit autostrada - se rezolva problema iluminatului, a aparut inca una, chiar mai deranjanta, Mai exact, parte din sosea a inceput sa se surpe.Ce s-a intamplat a explicat pentrupurtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu., ne-a declarat Alin Serbanescu.Pana la acest moment, nici Aktor si nici CNAIR nu pot spune, cu siguranta, in cat timp se va rezolva problema.