Seful CNAIR a decis ca angajatii sa-si dezvaluie salariile tinute pana acum la secret. Cum a fost posibil

nedeclararea, in declaratia intocmita potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie

Ziare.

com

In mod normal, tocmai pentru ca sunt platiti din bani publici, celor mai multi dintre angajatii statului li se cere sa mentioneze, in mod explicit, in declaratiile de avere, salariile incasate.Din intelegerea noastra, legea este destul de clara, in aceasta privinta. Mai exact, articolul 29 din Legea 176/2010 stabileste ca:Institutia care stabileste cand a fost incalcata legea prin completarea eronata a declaratiilor de avere este Agentia Nationala de Integritate (ANI).Exista si o serie de salariati ai statului care au, totusi, dreptul sa isi secretizeze veniturile salariale incasate. Este vorba, potrivit art. 86 din Legea 153/2017, de o serie de angajati din Armata, Politie si sistem penitenciar.Potrivit unui raspuns formulat de ANI la solicitarea, cei care vor sa isi secretizeze salariile trebuie sa urmeze o procedura anume. Mai exact, potrivit ANI,Acesta este cadrul legal in baza caruia - dupa cum Ziare.com v-a relatat deja pe larg - sefii Politiei si ai Jandarmeriei, desi platiti din bani publici, si-au secretizat salariile.Problema este ca, cel putin in intelegerea noastra, angajatii CNAIR nu se incadreaza in categoria celor care sa isi poata secretiza salariile. Si, totusi, ei au facut-o, fara sa plateasca vreo amenda. Cum? E foarte simplu.In 2018, pe vremea cand director general al institutiei era Narcis Neaga, conducerea a gasit o cale. Mai exact, a introdus in Contractul Colectiv de Munca (CCM) doua articole in care mentiona ca salariile angajatilor sunt confidentiale. De ce sa fie confidentiale? Din cauza ca prevederile Codului Muncii permiteau acest lucru.CNAIR a instiintat ANI cu privire la aceasta strategie a sa. Iar ANI - de vreme ce nu a luat nicio masura privind desecretizarea - a considerat ca masura era legala.Asa s-a ajuns intr-o situatie absurda: angajatii CNAIR si-au secretizat salariile, in vreme ce aceia din Ministerul Transporturilor (in subordinea caruia functioneaza Compania) si le publicau. Pana si ministrul si secretarii sai de stat isi dezvaluiau salariile.Ramas fara sustinerea PSD, Narcis Neaga a demisionat din functia de director general al CNAIR pe 9 iulie 2019. Salariile angajatilor institutiei au ramas, insa, la secret.Recent,a intrebat, in repetate randuri, noua conducere a institutiei - asigurata de o echipa condusa de directorul general interimar Sorin Scarlat - daca va permite ca situatia sa continue sau va publica salariile angajatilor, asa cum ar fi firesc sa o faca.Initial, conducerea CNAIR ne-a transmis doar ca analizeaza situatia si ca va lua o decizie astfel incat legea sa fie respectata. Intrebarea era: care dintre legi urma sa fie respectata, de vreme ce - in functie de cine le interpreteaza - acestea stabileau ba ca angajatii CNAIR au, ba ca nu au dreptul sa isi secretizeze salariile?In cele din urma, CNAIR a transmis pentruca managementul institutiei a luat o decizie. Mai exact:In schimb, veniturile - inclusiv cele salariale - ale personalului urmeaza sa fie publicate. Decizia nu se aplica retroactiv, potrivit CNAIR. In schimb, de la acest moment incolo, salariatii institutiei isi vor publica salariile, in declaratiile de avere afisate pe site-ul institutiei, asa cum ar fi fost normal sa o faca si pana acum.