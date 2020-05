Semnare cu alai pentru constructia a 30 de km de autostrada. Inca nu e rezolvata problema gandacului croitor (Video)

Bode: Negociem un imprumut punte, ca sa rezolvam problema gandacului

Autostrada trebuia sa fie gata anul asta

Ziare.

com

Traseul lung de 123 de kilometri al Autostrazii Sibiu e impratit in 5 loturi: Sibiu - Boita (13,17 km), Boita - Cornetu (34,33 km), Cornetu - Tigveni (35,30 km), Tigveni - Curtea de Arges (9,86 km) si Curtea de Arges - Pitesti (30,35 km).Luni, la Prefectura Arges, a fost semnat contractul cu societatea Astaldi pentru construcia lotului 5, dintre Curtea de Arges si Pitesti. Acum, constructorul va avea la dispozitie 48 de luni pentru a realiza ce s-a angajat sa faca. Primele 12 luni vor fi destinate proiectarii, iar restul de 36 de luni, executiei.Ramane sa vedem cum se va finaliza constructia sectiunilor care risca sa afecteze mediul de viata al gandacului croitor. Pentru acestea, Comisia Europeana a cerut clarificari cu privire la modul in care se vor respecta conditiile de mediu.Bode spune ca s-au trimis clarificarile solicitate de la Bruxelles si ca se asteapta raspunsul CE. Ministrul sustine ca are convingerea ca va primi acord de finantare pentru Loturile 1, 4 si 5 din soseaua de mare viteza. Iar Guvernul este in discutii avansate cu un partener european pentru obtinerea unui imprumut punte pentru realizarea Loturilor 1, 4 si 5 ale autostrazii.Oricum, potrivit lui Lucian Bode, la acest moment, in Titlu 58 (unde vin, in regim de decont, banii europeni nerambursabili penru proiecte realizate - n.red.) exista 6,4 miliarde de lei."Noi avem, in acest an, in lucru, 164 de kilometri de autostrada si drum expres. Daca am termina toti acesti kilometri (lucru imposibil - n.red.) ne-ar ajunge banii. Ba ne-ar mai si ramane", a mai spus Lucian Bode.Reamintim ca potrivit Masterplanului de Transport al Romaniei publicat pe site-ul ministerului de resort, lucrarile la Autostrada Sibiu-Pitesti ar fi trebuit sa inceapa in anul 2016 si sa se termine in 2020.Din pacate, din cauza ca documentantia n-a fost pregatita si revizuita cum trebuie si la timp , lucrarile la soseaua de mare viteza au inceput in acest an, cand, de fapt, ar fi trebuit sa se termine deja.Iata care este stadiul lucrarilor si pe celelalte 4 loturi.Pe primul lot, Sibiu-Boita (13,17 km), Porr s-a apucat de treaba la finele lui martie si are 36 de luni sa finalizeze lucrarile.Pe al doilea lot, cel dintre Boita - Cornetu (34,33 km), CNAIR lucreaza inca la documentatie. Potrivit unor declaratii ale directorului general al CNAIR Mariana Ionita pentru Agerpres , "dupa ce vor fi finalizate studiile geotehnice solicitate, pentru a raspunde la anumite clarificari ale expertilor BEI PASSA", s-ar putea lansa o procedura de achizitie pentru constructia drumului la finele lui 2020 sau inceputul lui 2021.Pe al treilea lot, Cornetu - Tigveni (35,30 km) se doreste lansarea unei licitatii pana la finele lunii iunie, potrivit ministrului Lucian Bode.Pentru constructia lotului 4 dintre Tigveni si Curtea de Arges (9,86 km), licitatia este inca in desfasurare , potrivit datelor din sistemul de achizitii publice (Sicap). Isi doresc sa realizeze acest lot constructori cunoscuti, de la Porr si Strabag pana la Aktor si Astaldi. Iar ministrul Lucian Bode spune ca pana la finele acestei luni se va selecta castigatorul procedurii. Iar in iunie s-ar putea semna contractul, daca nu vor exista contestatii.Lucian Bode sustine ca, de fapt, proiectul Autostrazii Sibiu-Pitesti ar mai contine inca un lot. Este vorba despre o portiune de drum care e parte integranta din proiect si care trebuie adusa la standarde moderne pentru a pune in valoare potentialul soselei de mare viteza. Anume: joctiunea cu DN73 C (in nodul de la Tigveni) si modenizarea DN 73. Pentru aceste lucrari, sustine Bode, este o licitatie in curs la care se pot depune oferte pana pe 26 mai 2020.