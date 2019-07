Siegfried Muresan arata cum vrea Guvernul Dancila sa-i pagubeasca pe romani cu autostrada Comarnic-Brasov

Ziare.

Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, ca Autostrada Comarnic-Brasov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima sedinta CSAT de importanta nationala si va fi construita din fonduri guvernamentale."Sa anunti constructia Autostrazii Comarnic - Brasov de la bugetul de stat, asa cum tocmai a facut-o prim-ministrul Dancila, inseamna o mare paguba pentru romani atat timp cat avem fonduri europene nerambursabile alocate special pentru constructia de autostrazi.Aceasta autostrada, prin munti, implica niste costuri foarte mari, estimate la peste 1 miliard de euro. Costurile ar putea fi acoperite din fonduri europene prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) . POIM beneficiaza de o finantare europeana de 9,2 miliarde de euro pentru perioada 2014 - 2020. Din acesti bani, Guvernul a absorbit doar 1,6 miliarde de euro, adica doar 18%.Guvernul Dancila ignora cu buna-stiinta aceasta sursa de finantare si pretinde ca o va construi din bugetul de stat, adica din banii nostri, cu care platim taxe si impozite. Este echivalentul unei mari pagube pentru romani", scrie Muresan pe reteaua sociala.Europarlamentarul comenteaza ca Executivul refuza acesti bani din cauza ca nu detine competenta necesara."De ce refuza Guvernul Dancila banii europeni si vrea sa risipeasca banii de la buget? Fiindca sa obtii finantare europeana pentru acest proiect deosebit de important necesita un nivel minim de competenta din partea Guvernului si transparenta maxima in cheltuirea banilor europeni. Doua conditii pe care Guvernul nici nu poate, nici nu vrea sa le indeplineasca.Mai grav este ca aceasta propunere vine dupa ce Guvernul a insistat timp de un an pe o alta idee proasta: constructia autostrazii prin parteneriat public - privat. Am spus de la inceput ca este o idee nefezabila si ca niciun proiect important din Romania nu s-a construit prin acest model de finantare. Guvernului PSD - ALDE i-a luat un an sa-si dea seama ca este o idee proasta, iar acum a inlocuit-o cu o alta idee si mai nefericita", a mai relatat Siegfried Muresan.Deputatul european puncteaza ca Guvernul trebuie sa inteleaga ca singurul mod viabil de a finanta acest proiect este cu ajutorul fondurilor europene."Intre timp, Autostrada Comarnic - Brasov exista doar pe hartie, iar romanii, fie ca vorbim de turisti, de transportatori sau de investitori, pierd anual sute de ore si foarte multi bani din cauza ca nu exista aceasta autostrada.Guvernul Romaniei trebuie sa inteleaga ca singurul mod viabil de a finanta acest proiect este cu ajutorul fondurilor europene si sa depuna de urgenta proiectul de finantare la Uniunea Europeana", se mai arata in postare.