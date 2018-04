Singura portiune pe care se poate circula din Autostrada Lugo-Deva e crapata in profunzime. Constructorul zice ca e normal

Ziare.

com

Desi pe autostrada care leaga Lugojul de Deva ar fi trebuit sa putem circula inca din 2016, nici pana astazi lucrarile nu au fost finalizate. Mai mult chiar, pe lotul 1 al soselei - singurul care poate fi traversat cu masina de la un capat la altul (impreuna cu un capat al lotului 2 - n.red) - au aparut fisuri adanci. La solicitarea, constructorul acestui segment de drum, Tirrena Scavi Spa, a informat pe 12 aprilie ca e normal sa apara astfel de probleme pe o sosea circulata si ca ele vor fi remediate in cel mai scurt timp si cu un minim de disconfort pentru soferi."Lucrarile pentru sectorul de autostrada Lugoj-Deva, Lot 1 avand o lungime de aproape 38 km, au fost finalizate si receptionate la sfarsitul anului 2013 (fara a se acorda insa si receptia finala din partea CNAIR - n.red.). Este normal, din punct de vedere tehnic, ca dupa 4 ani de la darea in exploatare, la sfarsitul perioadei de garantie, sa fie necesare lucrari de reparatii ale imbracamintii rutiere.Reparatiile imbracamintii asfaltice, in vederea receptionarii finale, vor fi incepute saptamana viitoare (16-22 aprilie - n.red.). (...) Executia lucrarilor de reparatii va necesita restrictii de circulatie, dar acestea vor fi locale si temporare, fara a intrerupe traficul pe autostrada, incercand pe cat posibil sa asiguram conditii cat mai bune de circulatie pentru toti participantii la trafic.Receptia finala a lucrarilor pentru tronsonul de autostrada Lugoj-Deva, Lot 1 a fost stabilita cu Beneficiarul CNAIR pentru sfarsitul lunii mai 2018", se arata in documentul remis de Tirrena Scavi Spa redactieiPurtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Alin Serbaneascu ii contrazice insa pe italieni si sustine ca nu e deloc normal ca astfel de probleme sa apara la doar cativa ani de la darea drumului in folosinta. In plus, remedierea lor, absolut necesara in acest stadiu, risca sa le faca viata grea soferilor care circula prin zona."Eu pot sa inteleg ca ai degradari la nivelul stratului de rulare. Dar aici vorbim deja despre altceva. Un drum ca acesta, cu structura semielastica, are la baza terasamentul din pamant consolidat cu geogrid (o structura metalica - n.red.). Apoi vine balastul stabilizat, apoi asfaltul. La acest moment, potrivit Centrului de Studii Tehnice Rutiere si Informatice (CESTRIN), organismul nostru tehnic, fisurile au ajuns pana in stratul de balast stabilizat.Iar asta insemna, in primul rand, ca ne putem gandi la probleme chiar mai grave. Si chiar daca n-ar fi vorba despre asa ceva, tot vorbim despre nevoia unei remedieri serioase. Nu e doar o simpla asfaltare, asa cum se credea intial ca va fi. In schimb, constructorul va fi nevoit sa frezeze pana cand ajunge la balastul stabilizat. In teorie, se poate face sub trafic (fara intreruperea circulatiei - n.red.) asa cum ne-a informat constructorul. In practica, insa, ramane sa vedem cum se va putea lucra. In cazul in care va fi nevoie sa frezeze asfatul pe mijlocul soselei, cum sa nu intrerupi traficul? Pe ce banda s-ar mai putea circula? E din ce in ce mai putin probabil sa putem face receptia lucrarilor in acest an, asa cum era programata", a precizat pentruAlin Serbaneascu.Lucrarile la Lotul 1 erau singurele care, cel putin in teorie, ar fi putut fi receptionare de CNAIR in acest an. Aceasta portiune de drum a fost deschisa circulatiei inca din 2013, fara a avea insa o receptie finala realizata de CNAIR. Pe celelalte trei loturi ale autostrazii, sansele de receptie a lucrarilor in acest an sunt destul de mici.Pentru finalizarea lotului 2 al Autostrazii Lugoj-Deva, lung de 28,6 kilometri, in schimb, mai este nevoie de organizarea unei licitatii, deci sansele sa fie gata lucrarile in viitorul apropiat sunt aproape nule.Lotul 3 se intinde pe 21,1 kilometri, este finalizat in proportie de 80%, dar Ministerul Transporturilor si CNAIR au avertizat in repetate randuri constructorul - o asociere coordonata de societatea spaniola Comsa SA - ca nu lucreaza suficient de repede. S-a vehiculat chiar posibilitatea rezilierii contractului. La cel mai recent control realizat de ministrul Lucian Sova pe santier, spre exemplu, autoritatile "au constat o mobilizare extrem de slaba a constructorului si deficiente in executie. Lucrau doar 90 de muncitori si 70 de utilaje. Mare parte din echipa a fost retrasa imediat ce ministrul a plecat de pe santier", informeaza ministerul Transporturilor, printr-un comunicat postat pe site-ul propriu. Pe langa admonestarile verbale, asocierea condusa de firma spaniola a primit pana acum si penalizari de 1,5 milioane euro.Lotul 4, lung de 22,1 kilometri, este gata in proportie de 75,5%. Finalizarea lucrarilor este programata pentru al doilea trimestru al acestui an. E totusi putin probabil ca asa ceva sa se intample, dat fiind ritmul lent in care se contruieste in Romania.Singurii care pierd de pe urma acestor intarzieri repetate, care par sa nu se mai termine, sunt soferii obligati in continuare sa conduca pe drumuri proaste si aglomerate.