Specialistii au dovada: Dancila inventeaza dusmani ai Romaniei, ca sa justifice lipsa autostrazilor

Ziare.

com

In realitate, insa, acesti asa-zisi dusmani ai natiunii romane n-au facut altceva decat sa isi exprime - via email - niste nemultumiri personale cu privire la proiect, fara a face ceva ca sa-l blocheze., a declarat Viorica Dancila, in urma cu o saptamana.a incercat sa afle cine sunt acesti dusmani ai tarii, care au contestat acordul de mediu al autostrazii Sibiu-Pitesti.Oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) ne-au transmis ca acordul de mediu pe care l-au emis pentru autostrada Sibiu-Pitesti este in vigoare inca de pe 28 decembrie si ca produce efecte. Nu aveau cunostinta ca documentul sa fi fost contestat.Ulterior, surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au transmis pentruca proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti e in curs si nu au primit nicio informare cu privire la vreo actiune de contestare a acordului de mediu.Presedintele Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a explicat la solicitareaca legea permite, intr-adevar, contestarea acordului de mediu, in primele 30 de zile de la adoptare. Cu toate acestea, a spus Ionut Ciurea, Asociatia nu avea cunostinta ca acordul sa fi fost contestat.Ulterior, Pro Infrastructura a revenit cu informatii precise pe acest subiect. De fapt - transmite asociatia - asa-zisii dusmani ai tarii nu cotestasera acordul de mediu, ci doar trimisesera la ANPM niste mailuri in care ridicau cateva semne de intrebare cu privire la document."Presupusa 'contestatie' este, de fapt, o serie de mailuri trimise la ANPM de catre unele persoane nemultumite. A le folosi drept o scuza care sa acopere neputinta in a construi autostrazi este ceva penibil chiar si pentru actualii sefi din Guvern si MT si demonstreaza inca o data ca acesti ageamii incompetenti nu au nicio legatura cu proiectele mari de infrastructura de transport.Iata care este stadiul Autostrazii Sibiu-Pitesti. Sectiunea 1 (Sibiu-Boita) are castigator desemnat (Porr), fiind depusa o contestatie care, se pare, ar urma sa fie retrasa (nu se stie sigur) . Mai trebuie sa asteptam deznodamantul. Pe Sectiunea 5 (Curtea de Arges-Pitesti) inca nu s-a anuntat un castigator, desi sunt foarte multe semnale ca il vom afla in curand.Pe tronsoanele 2 si 3 (cele mai grele, portiunile de munte) deocamdata avem lansate licitatii doar pentru completarea studiilor geotehnice, ceea ce noi am cerut de cativa ani de zile. Iar pe lotul 4 (Tigveni-Curtea de Arges) licitatia de lucrari abia a fost pornita in 09.03.2019", a transmis Pro Infrastructura.In consecinta - in ciuda afirmatiilor Vioricai Dancila - nimeni nu a contestat acordul de mediu al Autostrazii Sibiu-Pitesti. Iar daca proiectul merge prost, vina nu e a unor dusmani inchipuiti ai Romaniei, ci a statului ca n-a reusit sa il managerieze, din timp, asa cum trebuie, fiind ulterior nevoit sa ii aduca numeroase modificari.