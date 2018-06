Guvernul e la un pas de a pune cruce autostrazii Comarnic-Brasov, dupa ce a refuzat ajutorul Bancii Mondiale. Cum s-a ajuns aici si ce urmeaza

Ce a facut Guvernul Tudose a desfacut repede Cabinetul Dancila

Sectorul Autostrazii Transilvania (A3) care leaga Ploiestiul de Brasov este impartit in doua: Ploiesti - Comarnic (48,6 km) si Comarnic - Brasov (58,0 km) . La randul lor, aceste doua portiuni sunt impartite in loturi, in vederea eficientizarii lucrarilor. Din pacate, numai despre eficientizare nu se poate vorbi pe acest sector de autostrada, la care nici n-au inceput lucrarile care ar fi trebuit sa se termine deja de ani buni.Ce-i drept, statul roman a incercat sa construiasca drumul. In ultimii 13 ani, a facut, prin intremediul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) trei incercari de a incheia parteneriate publice-private ( PPP ) pentru a incepe lucrarile. A esuat, insa, de fiecare data.In consecinta, multi romanii au ajuns sa isi piarda speranta ca vor mai circula vreodata pe autostrada de la Ploiesti, prin Comarnic, pana la Brasov. In octombrie 2017, insa, Mihai Tudose , la acea data premier al Romaniei, a anuntat ca Guvernul a convins Banca Mondiala sa sprijine tara noastra in realizarea portiunii de autostrada."De la Banca Mondiala am solicitat ajutor tehnic. Tot ceea ce inseamna management de proiect sa fie la un organism intreg la minte. Ei sa fie managerii de proiect. Sa le spunem: asta-i tara, astia-s banii, noi vrem de aici si pana aici", spunea Tudose, pe 9 octombrie 2017 pentru Antena 3, admitand ca romanii nu sunt pregatiti sa construiasca de unii singuri un asemenea drum.Intre timp, spune deputatul USR Catalin Drula, membru al Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, Banca Mondiala a investit timp si resurse pentru a sprijini Romania in elaborarea documentatiei care sa permita statului sa ajunga pana in punctul in care sa poata contracta un constructor care sa inceapa lucrarile la portiunea de autostrada."Primul pas catre realizarea autostrazii este pregatirea documentatiei si a tot ceea ce iti este necesar ca sa ajungi in punctul in care sa contractezi un constructor. In conditiile in care autostrada va trece prin zona muntoasa, acest pas nu e deloc simplu. In mod normal, chiar si in tarile vestice, pregatirea dureaza cam 4-5 ani.Aceste lucrui n-au fost facute niciodata pentru aceasta autostrada, iar statul roman stie ca trebuie sa le faca. Atunci cand s-a dus domnul Tudose catre Banca Mondiala, solicitand sprijin pentru constructia autostrazii, institutia i-a spus: exact asta va trebuie. Era vorba, printre altele, despre acele studii geotehnice si hidrologice, despre proiectare si asa mai departe.Acordul era, din ceea ce stiu, ca specialistii Bancii Mondiale sa lucreze la caietele de sarcini necesare pentru achizitia acestor servicii. Din cate inteleg si aceste servicii urmau sa fie achizitonate prin procedurile Bancii Mondiale. E important pentru ca - atunci cand exista un acord intre tari, trecut prin memorandum si semnat - nu trebuie neaparat sa treci prin legea achizitiilor publice din tara respectiva. Exista o astfel de exceptie si in legislatia europeana. Valoare acestor servicii si lucrari - care include foraje si trecerea prin munte, pe o portiune de 11 kilometri, era undeva la 35 de milioane de euro. Acesti bani urmau sa fie platiti dintr-un imprumut pe care Romania urma sa il ia de la Banca Mondiala", a explicat pentrudeputatul USR Catalin Drula.Desi constructia autostrazii parea, in sfarsit, sa fi intrat pe fagasul potrivit, lucrurile aveau sa se schimbe destul de repede.In urma cu aproape o saptamana, ministrul Trasnporturilor, Lucian Sova , le-a dat deputatilor din Comisia de Transporturi o veste cu totul neasteptata: statul urmeaza sa renunte la asistenta acordata de Banca Mondiala la constructia autostrazii dintre Comarnic si Brasov si va incerca din nou sa o realizeze printr-un PPP. Asta, cu toate ce a mai incercat deja de 3 ori si n-a reusit niciodata.De ce a hotarat ministrul Transporturilor din cabinetul Dancila sa refuze sprijinul uneia dintre cele mai prestigioase institutii financiare din lume si sa incerce din nou, pe cont propriu, sa faca autostrada? Deputatul USR Catalin spune ca explicatiile pe care ministrul Sova le-a dat la discutiile cu deputatii din Comisia de Transporturi n-au fost nici pe departe convingatoare."Ministrul Sova a zis asa: cand am ajuns la Ministerul Finantelor, s-au uitat ei pe acest acord si au zis ca e mult sa dai 35 de milioane de euro, mai ales ca Banca Mondiala nu face nici studiile de fezabilitate si nici lucrari. Asta a spus ministrul in Comisie. Au fost mai multi care au incercat sa induca ideea ca s-ar fi dat cei 35 de milioane de euro pe hartii. Asta a fost singura explicatie oficiala.Ulterior, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca s-a renuntat la acordul cu Banca Mondiala pentru ca ar fi gasit Ministerul Transporturilor o modalitate mai rapida de a se ocupa de aceste lucruri. Insa apoi am inteles ca se va ocupa de proiectul autostrazii Comisia de Prognoza. Sau Ministerul Transporturilor? E inca neclar", a mai spus deputatul Catalin Drula.Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Inrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, sustine ca insitutia pe care o reprezinta este, momentan, in asteptare."Pana la acest moment, noi suntem in stand-by. Decizia privind cine se va ocupa de autostrada se ia la nivel mai inalt. Cert este ca, din punctul meu de vedere, acele studii geo despre care se vorbeste nu erau absolut necesare. Nu este necesar sa forezi in munte, din zece in zece metri, ca sa stii cum vei construi. Studiul de fezabilitate, desi s-a facut in urma cu mai mult timp (anul 2006 - n.red.), este bun si se poate construi pe baza lui.Ceea ce trebuie sa mai mentionam este ca parteneriatul public-privat nu este atat de restrictiv pe cat ar putea crede unii. Nu e nevoie ca statul sa se asocieze cu o firma ca sa construiasca un drum. Se poate asocia cu un consortiu de firme sau chiar cu alte state care ar vrea sa investeasca. Ceea ce nu vad cum s-ar putea face este sa accesezi bani europeni pentru a construi autostrada prin PPP. Bine, putem vorbi despre bani din state europene, dar nu neaparat de bani europeni", a declarat Alin Serbanescu.Presedintele Comisiei Nationale de Prognoza, Ion Ghizdeanu, a declarat pentru Ziare.com ca institutia se va ocupa de tot ce-i impune legea, facand referire la OUG 39/2018 privind parteneriatul public-privat si la HG 357/2018 privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investitii care urmeaza a fi pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si printre care se afla si autostrada Comarnic-Brasov."Nu scrie in ordonanta privind atributiile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza ca suntem unitate centralizata pentru parteneriat public-privat? Scrie acolo ca va face tot ce inseamna pregatirea documentatiei, studiilor de fundamentare si a documentatiei de atribuire?", a raspuns Ion Ghizdeanu, precipitat, intrebarilorIntrebat daca salariatii institutiei se pricep sa intocmeasca documentatii pentru autostrazi, in conditiile in care - potrivit informatiilor de pe site-ul institutiei - altele le-au fost pana acum sarcinile de serviciu, Ion Ghizdeanu a spus ca acest lucru nu va fi o problema."Eu cred ca se pricep extraordinar. Si vor fi si alti specialisti. Plus ca se va crea posibilitatea sa se faca anumite studii de fundamentare mai dificile de catre specialisti terti si institutii terte. Scrie in legea parteneriatului public-privat. Se pot da, inclusiv pe baza de licitatie, aceste studii sa le faca.Pe langa partea tehnica pentru care pot sa angrenez specialisti, sunt studii de calcule. Iar daca noi, Comisia Nationala de Prognoza, nu stim sa calculam si nu avem modele, atunci... Dar evident se va dezvolta si capacitatea institutionala. E o hotarare de Guvern prin intermediul careia s-a schimbat organigrama si s-au creat doua directii noi, dintre care una special pentru parteneriatul public-privat. Vom angaja", a mai spus Ghizdeanu.In curand, statul ar putea face, deci, o noua incercare de a construi autostrada Comarnic Brasov prin PPP. Asta, in conditiile in care, in urma cu doar 4 luni, vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, spunea despre acest proiect: "din perspectiva parteneriatelor public-private, s-ar putea sa nu fie chiar primul proiect cu care vrei sa incepi sa ai un PPP. Pentru reputatia Romaniei pe piata de PPP-uri, s-ar putea sa incepem cu ceva mai gestionabil, mai usor din perspectiva pregatirii proiectului si in felul acesta sa putem construi aceasta reputatie, ca un loc unde se poate investi in siguranta prin parteneriate public-private".Biroul de presa din cadrul reprezentantei din Romania a Bancii Mondiale nu a raspuns, inca, intrebarilor adresate deSi-a reafirmat, in schimb, pozitia oficiala:"Banca Mondiala nu a primit notificare oficiala din partea Ministerului roman de Transporturi privind colaborarea la proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov. Imbunatatirea infrastructurii rutiere a Romaniei ramane o prioritate majora de dezvoltare si este esentiala pentru atragerea investitiilor si in stimularea competitivitatii tarii", se arata in mesajul remis redactiei de institutie.Parerile cu privire la ceea ce a vrut sa spuna, de fapt, Banca Mondiala prin aceasta declaratie sunt impartite."Nu a existat nicio notificare privind incetarea colaborarii pentru ca nu a existat nici una de incepere. Au existat discutii, dar nu s-a ajuns la o colaborare oficiala, insitutionala. Asa ca, in mod evident, cum colaborarea nu incepuse, nici nu s-a trimis o notificare de incetare a ei", a explicat pentruAlin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR.Deputatul Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor, spune, insa, ca altul e sensul mesajului."Ceea ce a transmis Banca Mondiala este ca nu a primit notificare potrivit careia colaborarea cu Ministerul Trasnporturilor s-a incheiat. Era un termen final pana in iulie. Negocierile si lucrarile erau destul de avansate, asa cum am zis", a mai spus pentrudeputatul Catalin Drula.Acesta a adaugat ca intreruperea colaborarii cu Banca Mondiala in aceasta forma nu pune sub semnul intrebarii doar viitorul autostrazii Comarnic-Brasov, ci risca sa altereze termenii in care tara noastra colaboreaza cu prestigioasa institutie financiara. Motivul: pentru Banca Mondiala, reputatia si seriozitatea partenerilor conteaza foarte mult. Iar prin ceea ce face acum, Romania isi limiteaza, pe zi ce trece, sansele de a mai primi sprijin.