Stefan Mandachi face un documentar despre cum lipsa drumurilor ucide: Am vazut masina in care au murit 4 copii

"Traiesc in judetul mortii"

Primul si singurul metru de autostrada

Ziare.

com

Stefan Mandachi a povestit intr-o conferinta de presa, la Suceava, la care au participat mai multe victime ale accidentelor rutiere, cum a ramas "inmarmurit" cand o mama l-a dus sa vada masina in care i-au murit patru din cei noua copii."Doamna si domnul Petrut au avut noua copii si patru dintre ei au murit in accident rutier. Cand am ajuns in fata blocului lor, mi-a fost teama de reactia lor. O mama care si-a pierdut patru copii...Cand am batut la usa si mi-a raspuns doamna nu am putut sa spun nici. Doamna a fost atat de amabila, ne-a dus la cimitir, ne-a dus la calea ferata unde masina a fost lovita de tren. Ce m-a socat e ca in urma cu doi ani, alti doi oameni au murit acolo, cale ferata nesemnalizata, unde e doar un carton. Doamna ne-a dus si am vazut masina in care i-au murit patru copii. Am ramas inmarmurit", a povestit, emotionat, Stefan Mandachi, care realizeaza un documentar cu povestile de viata ale victimelor accidentelor rutiere.Mai multe victime ale accidentelor rutiere au povestit cum au reusit sa treaca peste tragedia care le-a schimbat viata si cum au ajuns sa traiasca in scaune cu rotile. Stefan Mandachi le-a spus ca "sunt curajosi", pentru ca "traiesc in judetul mortii", de aceea a ales sa isi lanseze filmul documentar in Suceava."Sunteti niste curajosi, pentru ca toti va aflati in judetul in mortii. Romania este tara cu cele mai multe victime din accidente rutiere din Europa, suntem pe locul intai, iar Suceava este locul unu intre judetele din Romania, deci sunteti niste curajosi. Avem oameni care sunt veniti din toate localitatile, de la Bucuresti, din Cluj, Piatra Neamt, Botosani, Iasi. Cand ajungeti la Draguseni, sa stiti ca ati ajuns in judetul mortii, Suceava.Acest eveniment, de fapt nu este un eveniment, este o discutie, pentru ca eu imi voi lansa un proiect de film documentar, nu voi lansa astazi () filmul documentar care are ca tema consecintele dramatice ale lipsei infrastructurii din Romania, este o discutie cu victimele din accidentele rutiere si sa spunem actorii care impropriu spus joaca in filmul nostru documentar", a spus Mandachi.Potrivit anteprenorului care a realizat primul metru de autostrada din Moldova, cea mai mare mare speranta a sucevenilor este "un drum expres in 2028"."Tot ce ne dau ei e o poveste de adormit copiii. Daca noi avem o predispozitie catre somn, adormim repede", a avertizat el, spunand ca daca nu vor insista, drumul nu se va realiza.Intrebat ce ii transmite ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, Stefan Mandachi a raspuns: "Sa vina si el la acest prim metru de autostrada, sa vada cum arata un santier, sa ne invite si pe noi sa vedem santiere. Eu am mers 6.000 de kilometri si nu am vazut niciun santier", a spus Mandachi.Omul de afaceri Stefan Mandachi, din Suceava, a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova.Mandachi a anuntat, intr-un videoclip postat pe Youtube, ca a facut un calcul si, pana acum, a pierdut un an si jumatate din viata la volan, parcurgand mai mult de 500.000 de kilometri in 15 ani de cand are permis de conducere, dar si ca in ultimii 30 de ani, pe soselele din Romania au murit 60.000 de oameni, echivalentul populatiei unui oras precum Alba Iulia.