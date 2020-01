Stefan Mandachi ii cere lui Orban sa spuna clar daca face autostrada: Scuzele de acum, identice cu cele ale lui Dancila & Co. Ajunge!

#sieu

"Ma simt izolat in tara mea"

Ziare.

com

"N-am nicio obligatie fata de nimeni, nu sunt grevist de serviciu, am si treaba, am si viata privata, am si job, dar ca idee, obisnuiesc sa cer scurte precizari cand se ingroasa glumele. De pilda: De cand a plecat acasa guvernul praf al duamnei Dancila, a trecut un sfert de an (era sa zic de veac).M-am uitat la ceas, daca vine vreo lamurire (cat de cat oficiala) cu privire la problema mea (si a comunitatii mele): exact, faza aia, cu autostrazile. N-am fost absurd sa cer minuni la o luna dupa inscaunare, dar au trecut mai multe luni si in afara de cateva scuze ciudate si fumate, nimic. Macar... sa vorbim.Daca intr-un sfert de an nu s-a ROSTIT nicio propozitie clara despre autostrazi, ma intreb cand se vor FACE EFECTIV, cand se vor CONSTRUI ele? Daca n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia? A fost Revelionul, Boboteaza, am inteles, dar totusi suntem in 2020. (Sau ramane valabil cum am stabilit in 2019, dupa Revelion?) Sper ca nu. Incepe clasicul balci al scuzelor?Asa ca m-am gandit sa adresez carmuitorilor tarii o intrebare logica si de bun simt, ca sa-mi fac si eu planul de afaceri pe anul 2020", a scris pe Facebook Stefan Mandachi Acesta prezinta si "cererea urgenta de clarificare" pe care i-a trimis-o lui Ludovic Orban "in calitate de om de afaceri roman, investitor local, contributor la Bugetul de stat al Romaniei, platitor de impozite si taxe"."Imi motivez cererea cu un singur argument. Pe cat de simplu, pe atat de necesar si firesc intr-o Romanie normala: SA IMI FAC PLANUL DE AFACERI LA INCEPUT DE AN. Dupa cum bine stiti, ca sa iti faci un plan de afaceri, ai nevoie de date concrete. Doar cu gandire pozitiva si cu vorbe nu rezista in timp nicio afacere.Orice plan are un termen limita, nu se fac planuri cu scadenta la vesnicie. Nu putem sa intocmim o strategie pe termen lung, fara sa ne bazam pe date precise si reale. Ar fi o inselatorie la adresa salariatilor si colaboratorilor nostri, o iluzie antreprenoriala, un proiect mincinos si fantezist.Exista plan pentru o zi sau pentru o luna - pe acestea deja le-am terminat. Dar cel mai important pentru afacerea mea este planul pe un an, trei, cinci sau zece ani. Cel putin, asa inteleg eu ca se scrie viitorul sanatos al unei companii.In functie de termen, se traseaza investitiile, se gandeste marketingul, se estimeaza vanzarile, se angajeaza managerii etc. O tara se poate conduce fara plan? Fara strategie? Imposibil! (...)La inceput de an, ma intreaba partenerii de afaceri si contabilii ce strategie de dezvoltare vom aborda, pe termen scurt, mediu si lung. Nu stiu ce sa le raspund, de aceea va solicit ajutorul. Am sentimentul ca suntem in ianuarie 2019, nu in 2020. Efectiv stau confuz cu pixul in mana si hartia in fata", isi incepe Mandache mesajul catre Orban.Antreprenorul ii prezinta premierului ce planuri are pentru a-si dezvolta afacerile, mentionand construirea de fabrici in Suceava, a unui complex hotelier in Bucovina si deschiderea a 20 de restaurante in zona Moldovei."Totul cu capital autohton 100% romanesc, cu banii castigati prin munca fiscalizata. Intrebare: are sens? Trec asta pe plan? Moldova este cea mai saraca regiune din Romania si din Uniunea Europeana. Trebuie sa beneficiem de investitii mult superioare pentru a recupera decalajele de dezvoltare.Avem cele mai mici exporturi din toata Romania si cel mai mic PIB pe cap de locuitor din tara. In cinci ani, in soselele Moldovei s-au investit de 15 ori mai putin decat in Banat si Ardeal. Ma simt izolat in tara mea.Una e sa faci trei ore de la Suceava la Bucuresti (pe autostrada) si alta e sa faci opt ore (prin sute de sate). Pentru diferenta de cinci, soferii sunt platiti la ora, iar masinile reparate la saptamana. Cinci ore inmultit cu vreo cinci-sase ani, rezulta milioane de euro, diferente care se trec in tabel, la sectiunea cheltuieli", mai scrie Mandachi.El arata, in continuare, ca vrea sa aiba raspunsuri clare, nu promisuni si scuze, pentru ca bancile de la care ar lua imprumuturi pentru a investi in Romania nu ii vor accepta nici scuze si nici promisiuni."Statul nu imi da bani de pomana ca sa ma dezvolt, ci contractez creditele de investitii la banci. Ma indatorez cu dobanzda pe cinci, zece, poate chiar douazeci de ani, nu pe cateva luni. Trebuie sa stiu si eu in ce ma bag in anii astia. E firesc sa va intreb, am nevoie de o elucidare acum la inceput de an. Anii trec, guvernele se schimba, dar Banca nu uita si nu iarta.Intrebare 1: are sens sa continui planul de investitii in Moldova, Romania?Intrebare 2: ce scriu in plan pentru urmatorii ani: trei ore sau opt ore?Incet dar sigur, reincep scuzele, acuzele si pildele clasice, ca nu sunt bani, ca s-au lasat gauri in buget si alte motive vechi si noi, care pot imbolnavi de nervi un om sanatos. Toate vin dinspre guvernul dvs.Pana nu demult, erati convins ca, daca dispare din peisaj inaptul vechi guvern, se va face autostrada. Dar cand, mai exact? Incertitudinea ne falimenteaza psihic si practic.Stim cu totii ca Dancila & co au administrat catastrofal constructia autostrazilor, nu mai e nevoie sa ne reaminteasca zilnic cate un ministru. Scuzele lor de atunci sunt identice cu cele de acum. Ba nu, cele de acum par mai hilare avand in vedere ca nu le-ati pomenit nici ipotetic, atunci cand ati contestat vechea oranduire.Parca n-as vrea sa treaca un an pana ce va instalati, inca unul pana ce va faceti incalzirea si peste doi-trei ani sa ne victimizam pentru traznaile PSD, PDL, USL, CDR, FSN ETC. Am asteptat cu nerabdare o clarificare la inceput de ianuarie 2020. Nimic!", continua suceveanul.El ii cere in final lui Orban sa spuna cinstit ce are de gand sa faca, dar sa nu mai amageasca romanii."Ajunge! Este timpul sa stim una si buna: va rog in mod respectuos sa ne clarificati cu subiect si predicat, pe romaneste, cu date fixe si cifre concrete: CAND INCEPE SI CAND SE FINALIZEAZA AUTOSTRADA MOLDOVEI? Anul, luna, ziua! VA AJUNGE ACEASTA AUTOSTRADA SI LA SUCEAVA? Da sau ba?Daca imi veti raspunde cu orice alte eschive frazeologice in afara de cifre si date, eu personal consider ca raspunsul nu exista. Anul, ziua, luna! Aproximari tot am avut.Macar sa stim o treaba: se face autostrada peste 50 ani. Foarte bine! Dar macar sa nu o mai bajbaim. Si cu asta basta, ne vedem de treaba.Ce-i asa mare soc intr-un astfel de raspuns? De 30 ani ne-am obisnuit. Nu suntem virgini la primirea unor astfel de vesti. Ne luam de-o grija si ne alcatuim si noi planul de afaceri. Mai bine asa decat sa reinceapa incertitudinea, camuflarea realitatii, scuzele.Alaturi de mine, inteleg ca ar mai fi solidar un grup de antreprenori (cu cifre cumulate de aprox. 1 miliard euro), care ar avea nevoie de acelasi tip de raspuns din partea dvs. Si ei vor sa stie daca mai cumpara camioane, terenuri agricole, flote auto, daca fac fabrici, ferme, uzine, scoli private, pensiuni, centre de fitness, papuci, mobila, magazine de bricolaj, cafenele si alte pravalii, la noi in Moldova.Cu totii stam cu pixul in mana si hartia alba in fata, ca sa incepem strategia. Deci?", isi incheie Mandachi mesajul.Multi dintre internautii care l-au citit ii cer acestuia sa continue protestele, promitand ca se vor alatura din toate zonele tarii, asa cum s-a intamplat si anul trecut.