Suceveanul care isi face autostrada inspira noi proteste. Iata ce vor face doua firme din Campina, nemultumite de lipsa drumurilor

Asa cumv-a informat deja - satul ca autoritatile sa inceapa constructia autostrazilor A7 si A8 - intreprinzatorul sucevean Stefan Manhachi a construit singur un metru de sosea de mare viteza . Pe aceasta lucrare simbolica - menita sa atraga atentia autoritatilor asupra problemelor de infrastructura - Mandichi a cheltuit 4.500 de euro.Solidare cu omul de afaceri sucevean (chiar daca ele isi doresc o alta autostrada) societatile Neptun SA si Soceram SA din Campina au anuntat ca, pe 15 martie, la ora 15:00, cand Mandachi va inaugura metrul de autostrada pe care l-a construit in Moldova, isi vor suspenda si ele activitatea vreme de 15 minute., se mentioneaza in comunicatul de presa remis de Neptun SA si Soceram SA.Societatile sustin ca mii de oameni mor anual din pricina lipsei autostrazilor si ca blocajele din trafic opresc dezvoltarea economica a Romaniei., se mai precizeaza in comunicatul societatilor campinene Neptun SA si Soceram SA.Buna parte dintre actiunile celor doua societati care cer autostrazi sunt detinute de oamenii de afaceri Mihai Tufan si Mihai Anstasescu. Ambii au figurat in topurile celor mai bogati romani, cu averi individuale estimate la peste 60 de milioane de euro. Averile si le-au facut din constructii, din comert, dar si din tranzactionarea energiei, desfasurand, in trecut, afaceri cu Hidroelectrica.De ce nu s-a construit nici pana astazi autostrada Ploiesti-Brasov pe care o cer oamenii de afaceri? Cauze sunt mai multe.In prima faza, statul a incercat de 3 ori sa construiasca aceasta sosea in parteneriat public privat (PPP) . Cand a vazut ca acest lucru nu e posibil, Cabinetul Tudose a cerut ajutor de la Banca Mondiala, care ar fi urmat sa ne intocmeasca integral documentatia necesara realizarii soselei.Intre timp, insa, PSD a schimbat Guvernul, iar Viorica Dancila a renuntat la colaborarea cu Banca Mondiala si a decis sa incerce inca o data sa construiasca soseaua in PPP, desi aceasta metoda isi dovedise deja ineficienta.In cele din urma, Comisia de Prognoza a lansat o licitatie la care s-au inscris 5 constructori interesati sa realizeze soseua. Procedura este in curs. Asta nu schimba, insa, faptul ca soseaua nu va putea fi construita in PPP, din cauza ca acest lucru n-ar fi rentabil , dupa cum a explicat pe larg pentruparlamentarul USR Catalin Drula, membru al Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor.Cu alte cuvinte, daca vrea sa construiasca autostrada Ploiesti-Brasov, statul ar trebui sa reia, acum, intreaga procedura, sa intocmeasca riguros documentatia proiectului si abia apoi sa caute constructor. Iar asta ar dura cel putin cativa ani.