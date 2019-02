Tariceanu promite 180 de km de autostrada noi in 2019, CNAIR 118. Un calcul simplu ne arata cat de umflate sunt aceste cifre

Cate capete de autostrada pot fi, intr-adevar, inaugurate in 2019

Una e sa promiti, alta e sa construiesti, intr-adevar...

Sursa foto: Arhiva Facebook/Asociatia Pro Infrastructura

Alte sosele pe care doar Tariceanu le vede finalizate, in acest an

Invitat la Antena 3, Tariceanu a sustinut ca, la inceput de an, CNAIR a promis ca va finaliza, in 2019, nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada . Mai exact, potrivit presedintelui ALDE:Acest angajament pe care, potrivit lui Tariceanu, si l-ar fi luat CNAIR ridica mari semne de intrebare. Asta, in conditiile in care purtatorul de cuvant al institutiei, Alin Serbanescu, anunta in urma cu doar o luna ca, in cel mai bun caz, pana la finele anului s-ar putea finaliza constructia a 118 km de autostrada. Nici vorba despre cei 180 de km anuntati de Tariceanu!Contactat telefonic de, Alin Serbanescu nu a confirmat faptul ca institutia si-ar fi asumat obiectivele anuntate de presedintele Senatului., a declarat Alin Serbaneascu.Potrivit informatiilor afisate pe site-ul CNAIR, doar cateva loturi de autostrada ar putea, intr-adevar, sa fie inaugurate in acest an.Este vorba despre Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva (cel de 21,14 kilometri dintre Holdea si Ilia) si Lotul 4 al aceleiasi sosele (lung de 22,14 kilometri dintre Ilia si Soimus) . Primul dintre aceste loturi este finalizat in proportie de 92,5%, iar celalalt, in proportie de 95%, potrivit informatii de pe site-ul CNAIR.Mai multe detalii puteti afla din situatia lucrarilor al caror beneficiar este CNAIR si care se afla in curs de derulare:Reamintim ca, amenintat de Viorica Dancila cu demiterea de la conducerea CNAIR, directorul executiv Narcis Neaga sustinea, la finele anului trecut, ca, de fapt, constructia Loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva a fost finalizata inca din 2018, chiar daca ele nu au fost inca inaugurate. Potrivit situatiei proiectelor in derularea prezentata de CNAIR, insa, se vede treba ca, in realitate, lucrurile nu stateau deloc asa cum spunea atunci Narcis Neaga.Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura (API), conducerea CNAIR ar fi sustinut intr-un dialog oficial cu reprezentati ai Comisiei Europene ca ar putea finaliza, tot in 2019, si 2 loturi ale Autostrazii Sebes-Turda. Ar fi vorba despre Lotul 1 (lung de 17 kilometri, dintre Sebes si Paraul Iovului) si Lotul 2 (lung de 24,2 kilometri, dintre Paraul Iovului si Aiud).Problema in acest caz, apreciaza specialistii API, este caIn plus, mai informeaza specialistii in infrastructura, in proiectul de buget al CNAIR pe 2019 erau prevazuti doar 24,2% din banii necesari pentru finalizarea soselelor. Cu alte cuvinte, aprecierile CNAIR cu privire la faptul ca aceste loturi ar urma sa fie inaugurate in acest an sunt doar, sustine API.O situatie similara - sustine Pro Infrastructura - se inregistreaza si in cazul a doua loturi ale Autostrazii A3 pe care CNAIR sustine ca le va inaugura in 2019, desi cifrele arata ca asa ceva e putin probabil. Este vorba despre lotul dintre Campia Turzii si Chetani (15,6 kilometri) al A3 si despre cel dintre Chetani si Iernut (17,9 kilometri).Mai exact, potrivit Pro Infrastructura, primul indiciu ca loturile nu vor fi gata in acest an este ca ele sunt realizate in proportie de numai 19%, respectiv 58%. Al doilea indiciu este ca proiectia bugetara a CNAIR prevedea pentru mai multe sectiuni din A3 doar 35,6% din bugetul care ar fi necesar doar pentru finalizarea loturilor Campia Turzii-Chetani-Iernut. Iar daca nu sunt bani, e greu de crezut ca societatile de constructii vor lucra cu prea mare spor!Una peste alta, n-ar fi exclus ca in 2019 sa se inaugureze nu 180 de kilometri de autostrada (cum promite Tariceanu) si nici 118 kilometri (cum sustine CNAIR), ci doar vreo 43,2 kilometri despre care Narcis Neaga spunea ca sunt gata din 2018!Daca vi se pare greu de crezut, va reamintim ca n-ar fi prima oara cand autoritatile spun una si fac alta. Asa cumv-a informat deja, in 2018, desi a anuntat ca va inaugura 100 de kilometri de autostrada, pana la urma, CNAIR n-a reusit sa deschida decat putin peste jumatate din cat a promis! Printre altele, Calin Popescu Tariceanu anunta ca, in 2019, are termen de finalizare Centura Bacaului. In realitate, insa, potrivit informatiilor de pe site-ul CNAIR, acest proiect a fost relicitat in 2018. Noul contract are o durata de 36 de luni, din care primele 6 sunt de proiectare. Iar termenul de finalizare al soselei nu este anul 2019, ci abia 2022!Nici centura orasului Tecuci din judetul Galati - inceputa in urma cu vreo 6 ani - nu are prea mari sanse sa fie finalizata in 2019. Motivul: pana la acest moment e construita in proportie de numai 55%, iar autoritatile mai au inca de lucru in zona cu exproprieri si cu relocarea unor retele de utilitati.Cu alte cuvinte, ar mai putea trece ani buni pana cand sa se finalizeze macar o parte dintre soselele pe care Calin Popescu Tariceanu sustine ca le vor termina autoritatile, in acest an.