Toate trenurile spre Sofia, Salonic si Istanbul ocolesc prin Videle, din cauza ca autoritatile nu sunt in stare, de 14 ani, sa repare un pod

Ruta Bucuresti - Halkali (in apropiere de Istanbul) trece si in acest an prin Videle. Sursa foto: Captura CFR Calatori.ro

In imagine, cu rosu: ruta Bucuresti-Giurgiu care trece peste podul de la Gradistea si care masoara cam 60 km. Cu albastru, ruta Bucuresti-Giurgiu-Videle, ocolita si de aproape doua ori mai lunga.

Potrivit CFR Calatori, trenurile estivale vor circula din Gara de Nord spre Sofia (in Bulgaria), Salonic (in Grecia) si Halkali (in apropiere de Istanbul, in Turcia), in perioada 7 iunie - 7 octombrie 2019. Detaliile complete privind aceste curse feroviare sunt afisate pe site-ul companiei. Si tot acolo puteti vedea clar prin ce gari urmeaza sa treaca fiecare dintre aceste trenuri.Din pacate, dupa cum orice calator poate observa, in loc sa parcurga doar circa 60 de kilometri din Capitala pana la Giurgiu, toate garniturile vor ocoli inca aproape 60 de kilometri pe la vest, prin gara din Videle. La fel au facut trenurile in anii precedenti si cel mai probabil, pe acelasi traseul vor continua sa circula nu doar in 2019, ci si din 2020 incolo.Motivul: pentru ca ruta Bucuresti-Giurgiu sa redevina functionala - iar ocolul prin Videle sa nu mai fie necesar - CFR SA ar trebui sa repare podul de la Gradistea. Si, desi sustine ca intentioneaza sa o faca, in ultimii 14 ani compania n-a reusit nici macar sa inceapa lucrarile.De fapt, podul feroviar despre care vorbim este unul de exceptie. A fost construit de societatea britanica John Trevor-Barkley si dat in folosinta, odata cu intreaga cale ferata Bucuresti-Giurgiu, in 1869. De la acel moment, a rezistat fara probleme pana in 2005, cand a cedat din cauza indundatiilor. Chiar si in acea situatie limita, podul ar fi putut face fata, daca n-ar f fost subrezit intentionat, relata la acel moment parte din presa.Oricum, indiferent cine a fost de vina pentru avarierea podului, CFR SA a avut timp din belsug sa-l repare. Anii au trecut, insa, fara ca societatea cu capital de stat sa rezolve problema.Abia in 2017, Compania Nationala de Cai Ferate (CNCF) a semnat un contract cu Asocierea Baicons Impex SRL si Acciona Ingenieria pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate in baza caruia sa se reabiliteze intregul traseu feroviar Bucuresti-Giurgiu. Specialistii celor doua firme urmau sa vina cu solutiile cele mai bune pentru reabilitarea rapida, ieftina si durabila a caii ferate, in doua etape, dupa cum se arata intr-un raspuns formulat de CFR la solicitareaTocmai cand studiul era in curs de finalizare, insa, a aparut o situatie neprevazuta: Cabinetul Dancila a scos de la naftalina proiectul Canalului Bucuresti-Dunare, sustinand ca are ambitia de a transforma Capitala in port fluvial.Or, asta insemna inainte de toate amenajarea pentru navigatie a Argesului si gandirea unui nou tip de pod, suficient de inalt incat sa permita inclusiv navelor mari sa strabata raul. Comunistii - cei care si-au dorit canal intre Dunare si Capitala - au incercat sa faca si ei un astfel de pod la Gradistea, dar proiectul a fost abandonat.Potrivit unui memoriu depus la Asociatia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) in vederea obtinerii unui acord de mediu pentru traseul feroviar Bucurestiu-Giurgiu, se propune, printre altele, demolarea podului contruit de Carol, cat si a ruinelor ramase din cel ridicat de comunisti. In schimb, ar urma sa se construiasca la Gradistea un pod mamut, lung de 1,13 kilometri.In acelasi memoriu se face referire la faptul ca unele solutii tehnice propuse tin cont de posibilitatea amenajarii Argesului pentru navigatia navelor mari.Mai multe puteti afla consultand textul memoriului:Chiar CFR sustine - intr-un raspuns formulat la solicitarea, caIn aceste conditii, nimeni n-ar putea spune, cu siguranta, cand vor incepe si cand se vor termina lucrarile la viitorul pod peste Arges de la Gradistea. Singurul lucru pe care il stim este ca pana cand aceste lucrari se vor finaliza, toate trenurile spre Sofia, Salonic si Istanbul vor ocoli prin Videle.