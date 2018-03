Transporturile amana pana cel putin in luna mai deschiderea traficului pe A10, intre Aiud si Turda

Ziare.

In mod normal, pe aceasta portiune de sosea ar fi trebuit sa se poata circula deja. Compania de Autostrazi a amanat, insa, receptia lucrarilor la loturile 3 si 4 ale autostrazii, sustinand ca a identificat neconformitati grave care trebuie remediate.Pe 9 ianuarie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amanat pana in aprilie receptia lucrarilor la lotul 3 al A10, pe motiv ca lucrarile erau neconforme. Pe 15 februarie, CNAIR a amanat pana in martie si receptia lucrarilor la lotul 4 al autostrazii.Ulterior, directorul de comunicare al institutiei, Bogdan Cotarlici, a declarat pentruca lucrarile nu pot fi receptionate decat atunci cand vor fi finalizate. Iar circulatia va putea fi deschisa in zona doar cand se vor receptiona atat lucrarile la lotul 3 al drumului, cat si cele la lotul 4.Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, in timpul unui eveniment desfasurat la Alba Iulia, ca face eforturi ca circulatia pe A10 sa fie deschisa in luna mai:"Mi-am fixat, ca obiectiv, ca in cursul lunii mai aceste doua segmente sa fie date (in folosinta - n.red.). Facem eforturi si cu constructorii. Avem discutii saptamanal. Unele dintre aspectele semnalate ca neconformitati din partea expertilor de la Compania de Drumuri au fost asumate si intervin asupra lor, astfel incat sa fie impacate si exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca autoritatea contractanta, dar pana la urma sa folosim aceste segmente de autostrada, atat de putine, cat sunt, totusi, sa fie date in circulatie pentru ca orice kilometru de autostrada este important si cu atat mai rau ca totusi exista cale de rulare utilizabila, e pacat sa stam sa ne uitam la ea", a declarat Lucian Sova, citat de Mediafax.Sova a mai spus si ca vrea modificarea legii astfel incat CNAIR sa poata receptiona si lucrari la soselele nefinalizate in proportie de 100%."Va asigur ca fac toate eforturile pentru a debloca aceasta situatie. Din pacate, o spun, s-a trecut dintr-o extrema in alta. Si de la receptia sau darea in utilizare a unor segmente de autostrada fara indeplinirea unor conditionalitati care au condus, pana la urma, la evenimente nefericite din perspectiva constructiilor, nu mai mult decat atat.Acum, reglementarea e facuta de asa maniera incat receptia nu poate fi facuta decat cu indeplinirea tuturor conditionalitatilor. Este o situatie care nu numai ca nu este confortabila, nu este nici constructiva. Vizez deschiderea acestor doua loturi cu indeplinirea acestor conditionalitati, dar in acelasi timp am in obiectiv sa generez o modificare a hotararii de Guvern astfel incat, intr-un sens foarte limitat, foarte clar definit de reguli, sa se poata face si receptie partiala, astfel incat si alte segmente de autostrada sa poata fi date in folosinta inainte de receptia lor din perspectiva legala", a spus Lucian Sova.Asociatia Pro Infrastructura a sustinut, insa, in repetate randuri, ca statul amana inaugurarea autostrazii doar din comoditate."CNAIR sustine ca legea nu permite receptionarea de lucrari nefinalizate. Am vorbit si noi cu avocati care ne-au spus ca recepetia partiala a unui lot de autostrada se poate face. Mai exact, se poate receptiona doar parte dintr-un lot. Iata de ce. Autostrada nu inseamna doar cale de rulare. Inseamna si centre de intretinere si coordonare (CIC) si multe alte lucruri. Daca partea de CIC nu este gata, acest lucru nu influenteaza decisiv traficul. Se poate receptiona drumul si se poate deschide circulatiei. Doar ca, pentru a receptiona lucrari pe bucati, trebuie sa muncesti mai mult", a declarat Ionut Ciurea pentruAsociatia Pro Infrastructura a atras atentia, in repetate randuri, ca soferii romani isi risca viata circuland doar pe DN1, in conditiile in CNAIR ar tine inchisa circulatia pe segmetul Aiud-Turda al Autostrazii A10.Pro Infrastructura a realizat si un test-drive pentru a demonstra ca pe soseaua neinaugurata se poate circula in siguranta. Ulterior, a inceput chiar sa stranga semnaturi pentru a convinge CNAIR sa dechida traficul pe acest segment de autostrada dintre Aiud si Turda.