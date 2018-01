Tudose se lauda ca face Podul peste Dunare de la Braila, dar banii alocati nu ajung nici pentru proiectare (Video)

Ziare.

com

"Semnarea contractului reprezinta intrarea in normalitate. Este un proiect discutat din anii '80. Sunt aproape 40 de ani de cand se tot discuta despre acest lucru. Este un pas imens. (...) Din acest moment, s-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major si din punct de vedere al infrastructurii rutiere de legatura intre provinciile istorice, incepand cu nordul Moldovei si terminand cu Dobrogea. Este si un element de siguranta nationala, este si un element de normalitate" a declarat premierul Tudose."Cu o valoare pentru proiectare si executie de 2,025 de miliarde de lei fara TVA (aproximativ 500 de milioane de euro), acesta reprezinta cel mai mare contract pentru un proiect de infrastructura , atribuit in ultimii 27 de ani. Podul suspendat de la Braila va fi cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani, iar dupa ce va fi construit, se va numara printre primele cinci poduri din Europa, ca deschidere centrala (1.120 metri) ", transmitea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intr-un comunicat remis, in prima jumatate a lui 2017, cand a fost anuntat proiectul.Bugetul Ministerului Transporturilor prevede in acest an pentru acest obiectiv suma de de 23,8 milioane lei. Din banii alocati nu se va putea face nici macar proiectarea podului, informeaza Digi24 . Standadele actuale prevad o pondere a activitatilor de proiectare in jurul a 3%-5% din totalul contractului, in cazul de fata de aproximativ 60-100 milioane lei.Podul suspendat va avea o lungime totala de 1.974 de metri, o deschidere centrala de 1.120 metri si doua deschideri laterale de 489 si 364 de metri. Gabaritul pe verticala al podului va fi de 38 metri de la nivelul de inundatii maxim, indeplinind astfel criteriile de navigatie pe Dunare.Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal si tiranti verticali de legatura intre tablier si cablul principal, iar blocurile de ancorare sunt integrate in teren si sunt localizate in afara digurilor Dunarii.Durata contractului este de 48 de luni din care 12 luni proiectare si 36 luni executie.Perioada de garantie a lucrarilor va fi de 120 luni.