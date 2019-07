Un ciot din Autostrada Transilvania se amana pe termen nelimitat. Santierul e pustiu, iar autoritatile cauta solutii

Ziare.

Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a contractat inca din anul 2016 Straco Grup SRL - societate fondata de familia Horpos - pentru a construi un lot de 15,6 kilometri de sosea de mare viteza, parte din tronsonul dintre Ogra si Campia Turzii al A3.La acel moment, Straco Group se afla deja de un an in insolventa, asa ca i-ar fi fost de mare folos sa poata lucra repede si sa incaseze bani de la stat, pentru a se redresa financiar. Din pacate, lucrurile n-au mers deloc asa cum ar fi trebuit.Unul dintre motive, sustine CNAIR, este ca acordul de mediu pentru proiect a intarziat mai mult decat ar fi trebuit. Apoi au fost probleme cu relocarea utilitatilor. Una peste alta, Compania a emis prima autorizatie de construire pentru drum abia in noiembrie 2017. Apoi, a mai emis inca o autorizatie in februarie 2018.Cu alte cuvinte, abia dupa 2 ani de la momentul in care a fost contractata, societatea Straco Group a primit, in sfarsit, posibilitatea sa lucreze pe intregul santier.Numai ca, dupa ce a primit unda verde pentru a se apuca de lucru, societatea n-a mai mobilizat suficienti oameni si utilaje, pe santierul lotului de autostrada. In ultimul an s-a lucrat putin si incet. Iar lucrurile par sa mearga din rau in mai rau.Asa se face ca - potrivit unei postari recente a Asociatiei Pro Infrastructura (API) - acum buna parte din santier arata ca si cum ar fi parasita.In mod normal, constructia celor 15 kilometri de autostrada ar fi trebuit sa se termine pana in luna decembrie a acestui an. La acest moment, insa, e lesne de inteles ca termenul nu poate fi respectat.Dar si mai rau este ca, de fapt, nimeni n-ar putea spune cu certitudine cand anume va fi gata acest lot de autostrada.Potrivit purtatorului de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, ideal ar fi ca societatea de constructii sa isi rezolve problemele financiare. In caz contrar, va urma rezilierea contratului, care - pe termen scurt si mediu - nu l-ar ajuta cu nimic pe romanul care nu vrea decat sa circule in conditii mai bune., a explicat Alin Serbanescu pentruIn conditiile in care se alege varianta rezilierii, a mai spus Alin Serbanescu, institutia ar putea alege sa incheie contractul in sezonul rece, cand oricum constructorul n-ar mai face progrese pe santier.Ramane de vazut ce se va intampla si cand vor fi autoritatile capabile sa ofere un termen realist de finalizare a lucrarilor.Acest lucru e important si in contextul in care de situatia financiara a Straco Group nu depinde doar termenul de finalizare a lotului de pe Autostrada Transilvania, ci si al altor proiecte.Mai exact, tot Straco lucreaza si la Pasajul Domnesti care ar trebui sa asigure trecerea peste centura Capitalei. Acest proiect, intarziat deja cu mai bine de un deceniu, ar trebui sa fie gata in 2022. Dar si pe acel santier Straco lucreaza foarte incet...In plus, potrivit datelor CNAIR, tot Straco mai lucreaza la reabilitarea unui tronson de 18,51 kilometri al DN 7 (unde a realizat 16% din lucrare) si la reabilitarea unui sector de 100 de kilometri din DN 73 (unde a realizat 42% din lucrare) .