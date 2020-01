Un consilier al ministrului Transporturilor acuza lipsa de interes fata de Autostrada Unirii: Sa va fie rusine tuturor!

Ziare.

Urtoi, care este si vicepresedintele asociatiei "Impreuna pentru A8", remarca intr-o postare pe Facebook ca tara noastra va primi mai putin bani pentru infrastructura rutiera, iar acum "platim nesimtirea celor care ne-au reprezentat la UE" pana acum."Romania primeste mai putini bani pentru infrastructura rutiera pe exercitiul financiar 2021-2027. Europa a schimbat practic din mers strategia pentru 2021-2027, iar pe noi ne-a prins iar nepregatiti. (...)Acum platim toata nesimtirea celor care ne-au reprezentat la UE din 2007 si pana azi si care nu au inteles nimic din strategia Europei in acesti 14 ani. Toate partidele si-au batut joc din 2007 si pana azi de banii europeni.In 14 ani nu am fost in stare sa ne rezolvam problemele de infrastructura asa cum au facut altii in jurul nostru. M-am saturat sa va vad pe toti, de la stanga pana la dreapta cum va bateti joc de Moldova si cum ati ajuns sa faceti din A8 doar un proiect electoral. Cat credeti ca o sa va mai suportam?!", a scris Urtoi in postarea de pe Facebook.El a crezut ca dupa alegerile europarlamentare "vom avea o echipa serioasa de politicieni, cu USR+PLUS, PNL si PMP, adica un grup serios care sa sustina finantarea proiectelor Moldovei si sa se bata pentru aceste fonduri europene! M-am inselat!"."Toti va bateti doar pentru voturi si pentru imagine. Imi este rusine si sunt un fraier ca luna de luna contribui si eu la veniturile voastre de politicieni mediocri, aroganti si fara caracter! SA VA FIE RUSINE TUTUROR!Fara o regionalizare, Moldova nu are nici o sansa!", mai puncteaza consilierul.Totodata, Catalin Urtoi a anuntat ca va iesi, vineri, in strada alaturi de colegii sai de la asociatia "Impreuna pentru A8".In plus, el mai noteaza ca presedintele Klaus Iohannis are obligatia "sa spuna ceva" si sa lamureasca situatia acestui proiect.Postarea lui Urtoi vine in contextul in care si Catalin Drula, deputat USR, a atras miercuri atentia ca Romania nu are sanse sa primeasca, in urmatorii ani, bani europeni pentru a construi aceasta autostrada A.D.