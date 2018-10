Un primar din Cluj cere restrictii de trafic pe autostrada inaugurata acum 4 zile. Iata ce l-a suparat

Autostrada care-l deranjeaza pe primar a fost piesa de muzeu vreme de un an

Potrivit primarului Ioan Florin Muntean, dupa inaugurarea sectorului de drum, toate tirurile care intra pe autostrada, intreptandu-se spre Moldova, trec acum prin comuna Baciu, pe care el o conduce.Asa se face ca, luni dimineata, localnicii au constatat, cu mare surprindere, ca nu mai au loc pe drum de atatea masini grele, potrivit publicatiei Ziua de Cluj Revoltat, primarul le-a scris mai multor autoritati, rugandu-le sa restrictioneze traficul pe autostrada si sa redirectioneze masinile grele, astfel incat acestea sa nu mai paralizeze activitatea din comuna clujeana.Iata scrisoarea primarului Ioan Florin Muntean catre autoritati:SC UMB Spedition SRL, firma familiei lui Dorinel Umbrarescu, finalizase constructia lotului Gilau-Nadaselu din Autostrada Translivania inca din toamna anului 2017. Din pacate, drumul a ramas inchis, fiind numit de mai multi specialisti in infrastructura "autostrada muzeu" a Romaniei.Motivul: desi construit impecabil, drumul care cobora de la Nadaselu se termina pe un maidan din apropierea malului Somesului Mic, neavand o conexiune cu restul Autostrazii A3.In mod normal, toti cei 600 de kilometri ai Autostrazii Transilvania, de la Bucuresti la Bors, ar fi trebuit deja construiti, conform unui plan bine pus la punct, de compania americana Bechtel, in baza unui contract semnat in 2003 cu statul roman.Americanii au finalizat sectorul Gilau-Campia Turzii al autostrazii, dar colaborarea cu statul roman n-a functionat. In consecinta, Guvernul a reziliat contractul cu Bechtel in 2013, inainte ca societatea sa mai construiasca si nodul Gilau, care ar fi asigurat continuarea traseului autostrazii catre nord-vest, peste Somes.Dupa rezilierea contractului cu Bechtel, constructorii nu prea s-au ingramadit sa liciteze pentru realizarea Autostrazii Transilvania. In consecinta, statul a impartit proiectul autostrazii in loturi mai mici, pe care le-a scos separat la licitatie. N-a reusit, insa, sa coordoneze eficient intregul proiect.Asa s-a ajuns ca, in 2014, Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. - S.C. Tehnostrade S.R.L. sa incepa constructia lotului Gilau-Nadaselu, pe baza unui proiect care nu cuprindea niciun nod rutier si niciun pod peste Somes, care sa faca legatura cu restul autostrazii A3.De fapt, lucrarile la nodul Gilau nu s-au realizat nici in 2014 si nici in anii urmatori. In consecinta, in 2017 - cand lucrarile la lotul Gilau-Nadaselu s-au finalizat - noua bucata de autostrada se termina, in partea sudica, pe un maidan, aproape de malul Somesului. Si, bineinteles, era impracticabila, din cauza ca masinile care ar fi intrat de pe DN1, pe la Nadaselu, nu ar fi avut unde sa se duca si ar fi ramas in plin camp...Statul n-a avut atunci alta solutie decat sa receptioneze si sa inchida lotul Gilau-Nadaselu, pana la finalizarea nodului rutier care sa-l lege de restul autostrazii A3.Abia in anul care s-a scurs de atunci a reusit societatea Tirrena Scavi SRL sa construiasca nodul rutier atat de necesar, pe care CNAIR l-a inaugurat vineri, pe 28 septembrie, permitandu-le soferilor sa circule pe autostrada de la Nadaselu tocmai pana la Campia Turzii.