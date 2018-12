Una dintre companiile chineze care vor sa faca Autostrada Ploiesti - Brasov, implicata intr-un mega scandal de coruptie in Venezuela

Ziare.

Jurnalistii spanioli de la El Pais scriu ca chinezii l-ar fi platit pe omul de afaceri venezuelean Diego Salazar, varul fostului ministrul Rafael Ramirez, care a detinut portofoliul energiei si al petrolului intre 2004 si 2012, fiind in acelasi timp presedintele companiei petroliere de stat si unul dintre apropiatii lui Hugo Chavez, pentru a-i facilita semnarea mai multor contracte cu statul sud-american.Sinohydro Corporation Limited, "un gigant cu 486 de proiecte in 72 de tari", a participat in doua faze la centrala termoelectrica La Cabrera din statul Aragua. Valoarea proiectului, care a fost finalizat in 2014, s-a ridicat la 603 milioane de dolari.Salazar a primit in total aproape 50 de milioane de dolari pentru "servicii de consultanta si intermediere" de la mai multe multinationale asiatice pentru a le ajuta sa castige contracte cu statul venezuelean, conform unor documente analizate de jurnalistii de la El Pais.Banii au fost despusi la Banca Privada d'Andorra (BPA), care este acuzata de justitia andorreza de spalare de bani.Salazar a fost arestat, in decembrie anul trecut, in Caracas.Cinci constructori din China, Turcia, Austria si Spania au depus, in decembrie, oferte pentru a realiza, in parteneriat public privat, autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov. Acestia sunt Sinohydro Corporation Limited - Power China Roadbrigde Group Co LTD, Asocierea China Communiucations Construction Company LTD (CCCC) - Makyol, ERG Insaat Ticaret ve Sanayi A.S - Ssb Sauerwein & Shaefer Bau AG, Asocierea Strabag AG - Ic Ictas si Asocierea Acciona Concesiones SL- FCC ConstructionS.A.C.S.