Unda verde pentru modernizarea a 11 km din Centura Capitalei. Cand ar urma sa fie gata intreaga sosea

In imagine, cu verde, portiunea din Centura Capitalei care urmeaza sa fie modernizata

Pasaj pietonal care ar urma sa fie construit in drumul spre Cernica. Foto: Forum PeUndeMerg.ro

Ce se intampla pe celelalte portiuni ale Centurii Capitalei

In partea de sud a soselei, modernizari asteptate doar din loc in loc

Segmentul de drum care urmeaza sa fie modernizat, in perioada urmatoare, se afla in partea de est a orasului, intre intersectia centurii cu DN 2 si intersectia acesteia cu Autostrada A2 (numita si "a Soarelui", care duce spre Constanta - n.red.).Proiectul in baza caruia se face modernizarea este unul de tip "FIDIC Rosu". Iar asta inseamna, printre altele, ca proiectarea lucrarilor este deja realizata. Tot ce are de facut acolo Tirrena Scavi este sa construiasca efectiv.Autorizatia de construire a fost si ea emisa deja. Iar luni, pe 4 mai - in prezenta secretarului de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scriosteanu - constructorului i s-a predat si amplasamentul. Cu alte cuvinte, i s-a dat acces neingradit la suprafata pe care urmeaza sa lucreze.Ce anume are de facut Tirenna Scavi? In principal, trebuie sa largeasca soseaua de centura, pe portiunea respectiva, cu inca 2 benzi. In acest fel, la finalul lucrarilor, si pe segmentul dintre DN 2 si A2, Centura Capitalei va avea 4 benzi.In plus, Tirrena Scavi ar urma sa realizeze o serie de intersectii, pe acest sector de drum, dar si un pasaj peste calea ferate si unul pietonal.Si toate astea intr-o perioada de numai 15 luni. Va fi, oare, timp suficient pentru finalizarea tuturor acestor lucrari?In mod evident, de vreme ce a stabilit prin contract acest termen strans de executie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) considera ca timpul e suficient.Nici Asociatia Pro Infrastructura (API) nu apreciaza ca termenul de executie ar fi neaparat prea scurt. Cu toate acestea, potrivit directorului executiv al Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, constructorul nu va avea deloc timp de pierdut, pe santier.Dimpotriva: Tirrena Scavi va trebui sa se mobilizeze exemplar de la inceput si sa tina ritmul lucrarilor in permanenta.Ce se va intampla daca, totusi, constuctorul nu va proceda asa? Vom vedea si aici ceea ce am mai vazut deja pe multe dintre santierele de infrastructura mare din Romania: amanari cu anii a finalizarii lucrarilor.Din pacate, singurii care ar pierde, intr-o astfel de situatie, ar fi soferii care - dupa ce starea de urgenta se va ridica - se vor ingramadi din nou in trafic, pe soseaua de centura subdimensionata si in permanenta aglomerata pana la blocaj.Intregul Drum National de Centura a Capitalei (DNCB) masoara in jur de 70 de kilometri. Asa ca, in teorie, modernizarea acestei soselei n-ar fi trebuit sa reprezinte o provocare prea mare nici pentru autoritatile locale din Capitala (atunci cand soseaua era in administrarea Bucurestiului - n.red.) si nici pentru CNAIR (care a preluat-o in administrare ulterior).Si, cu toate acestea, in ultimii aproape 20 de ani s-au modernizat abia niste petice din centura. Iar astazi nu stim nici macar daca lucrarile vor fi vreodata duse la bun sfarsit. Iata in ce stadiu e modernizarea fiecarui segment din aceasta sosea.De fapt, Centura Capitalei e impartita in doua. Exista o parte de nord (cuprinsa intre intersectia din est cu autostrada A1 si intersectia din vest, cu Autostrada A2) si una de sud (care, in completare, inconjoara partea de jos a orasului).La randul lor, fiecare dintre cele doua semicercuri ale centurii sunt impartite in segmente.Spre exemplu, pe segmentul de 9 kilometri dintre A1 si DN7, statul a contractat lucrari inca din 2011. Santierul s-a deschis, insa, abia in 2013, iar in 2017 ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a inaugurat circulatia, desi ultimul strat de asfalt nu fusese inca asternut pe sosea.Intre timp, Cuc a fost demis, numit din nou ministru si apoi demis inca o data. Dar soseaua a ramas tot fara stratul final de asfalt. Si mai rau e ca intre timp contractul cu constructorul s-a reziliat nimeni n-ar putea spune cu certitudine cand se va asfalta respectiva portiune de centura asa cum ar trebui.Segmentul vecin - lung de aproape 10 kilometri, dintre intersectia cu DN 7 si DN2 - a fost deja modernizat. Dar si aici lipseste un pasaj, care ar urma sa se construiasca in zona Mogosoaia. Acel proiect a inceput cu o amanare. In cele din urma, insa, in aprilie s-a dat si acolo startul lucrarilor. Asa ca Strabag ar trebui sa finalizeze acel pasaj in 2021. Ramane sa vedem daca va reusi.Urmeaza apoi portiunea de centura dintre DN2 si A2 care tocmai i-a fost predata constructorului luni, pe 4 mai.Din pacate, pe partea de sud a Centurii Capitalei se pregatesc modernizari doar din loc in loc. Mai exact, soseaua se va largi doar acolo unde urmeaza sa se construiasca pasaje. Si nici pe portiunile respective n-o sa vedem vreo schimbare peste noapte.Nu s-a lucrat inca nimic in teren nici la pasajul Berceni si nici la cel de la Oltenita. Si la ambele obiective mai sunt, inca, de rezolvat probleme birocratice. Asa ca e greu de spus acum cand se vor finaliza lucrarile care nici macar n-au inceput.Singurul pasaj la care se lucreaza, cat de cat, este cel de la Domnesti. Dar si acolo lucrurile se misca foarte greu din cauza ca Straco (societatea care trebuie sa faca pasajul -n.red.) este in insolventa si are probleme cu banii.Din informatiile noastre, pentru restul centurii de sud a Capitalei nu exista planuri concrete de modernizare. De fapt - dupa cum CNAIR a transmis pentruinca de acum un an - soseaua nici macar nu mai prezinta prea mult interes pentru companie si pentru Guvern. Exista chiar posibilitatea ca, dupa finalizarea lucrarilor incepute, centura sa fie transferata de la Ministerul Transporturilor si CNAIR inapoi la Primaria Capitalei.In acest context, CNAIR ar urma sa se ocupe doar de realizarea Autostrazii A0, care ar urma sa inconjoare Capitala, retinand mare parte din traficul greu.