Ungurii termina intr-un an autostrada pana la granita cu Romania. Iata cat ne va lua sa ne conectam la ea

Asociatia Pro Infrastructura (API) informeaza ca maghiarii vor finaliza pana in ianuarie 2020 constructia capatului Autostrazii M4 care va ajunge pana la granita vestica a Romaniei. Daca, in acelasi interval de timp, ar reusi si romanii sa construiasca lotul de autostrada de 5,35 de kilometri dintre Biharia si Bors (capatul vestic al A3), cu siguranta ca intre cele doua tari s-ar circula mult mai usor.Din pacate, romanii au sanse minime sa se incadreze in acest termen. Iata de ce.In mod normal, intreaga Autostrada Transilvania ar fi trebuit construita de americanii de la Bechtel. Din cauza ca acestia nu s-au inteles cu statul, au finalizat doar in mica parte lucrarile doar pe unele portiuni ale traseului soselei si au abandonat celelalte santiere.In consecinta, dupa rezilierea contractului cu Bechtel, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reimpartit soseaua in loturi pe care le-a scos la licitatie.Planificarea realizarii drumului n-a fost, insa, prea inspirata si a dat nastere unor situatii nedorite. Spre exemplu, un lot de sosea de mare viteaza dintre Gilau si Nadaselu, desi finalizat, a ramas nefolosit vreme de un an din cauza ca se termina pe un maidan. Abia dupa ce o alta societate, contractata in baza unei licitatii diferite, a construit legatura cu reteaua rutiera, a putut fi dat in circulatie respectivul lot de "autostrada muzeu".In ani, cu poticneli, Autostrada Transilvania a reinceput sa prinda contur. Din pacate, tot ce tine de acest proiect avanseaza cu mare dificultate.Spre exemplu, pe segmentul Suplacu de Barcau-Bors - capatul vestic al A3 - nu se stie inca nici macar cand vor incepe lucrarile.In cazul primelor doua loturi ale acestui segment de drum - adica al celor dintre Suplacu de Barcau - Chiribis (26,35 kilometri) si Chiribis - Biharia (28,55 kilometri) - CNAIR inca reevalueaza ofertele depuse de constructori.Doar pentru constructia lotului care incheie A3, la granita cu Ungaria - adica pentru cel dintre Biharia si Bors (5,35 kilometri), care ar putea face legatura cu M4 - s-a semnat la finele lunii decembrie un contact. In baza acestuia, firma Trameco ar urma sa construiasca soseaua, in 19 luni.CNAIR i-a cerut constructorului sa se grabeasca. Cu toate astea, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, contructuroului nu i s-a eliberat nici macar autorizatie de construire. In aceste conditii, si sa vrea, Tramenco n-ar avea cum sa accelereze constructia soselei, astfel incat sa o termine in acelasi termen in care ungurii vor finaliza autostrada M4.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat ca autorizatia va fi eliberata in curand."Sezonul incepe, oficial, pe 15 martie. Pana atunci, nu doar acest constructor va avea autorizatia, ci toti cei care au de construit.Sigur, noi le cerem constructorilor sa lucreze mai repede. O facem in fiecare an. Dar nu-i conditionam sa o faca. Legal, pe Biharia-Bors constructorul are, de la semnarea contractului, 4 luni de proiectare si 15 luni pentru executie", ne-a declarat Alin Serbanescu.Toate astea insemna ca, in timp ce ungurii isi vor termina autostrada pana la granita cu Romania la inceputul lui 2020, noi nu avem, de fapt, aproape nicio sansa sa terminam de construit capatul vestic al A3 mai devreme de jumatatea anului viitor.