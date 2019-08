USR: Declararea autostrazilor "obiective strategice de interes national" in CSAT are zero efecte juridice

Ziare.

"Nu exista niciun efect legal, in prezent, al acestei declaratii. In mod fals circula in spatiul public/media diverse posibile consecinte ale declaratiei. Spre exemplu, ca astfel- si in prezent autostrazile respective pot fi finantate cu orice fel de fonduri: de la bugetul national, din fonduri europene structurale sau din imprumuturi.Sau ca prin aceasta declaratie,- nu exista vreo astfel de derogare in acest sens in legislatia nationala privind achizitiile publice sau in directiva europeana in domeniu.Sau ca- nu exista vreo astfel de derogare in legile in vigoare pe baza unei declaratii in C.S.A.T. Autostrazile respective beneficiaza insa deja de facilitatile din OUG 7/2016 pentru accelerarea proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport fiind parte din reteaua TEN-T", sustine deputatul USR Catalin Drula Acesta arata ca, in realitate, "nu s-a facut nimic din ce era necesar pentru aceste autostrazi in 3 ani de guvernare PSD", pasii necesari fiind urmatorii:1. Contractarea unei echipe de specialisti pentru planificarea si proiectarea tehnica a autostrazii pe baza unor studii serioase de teren (geologie/topografie/etc)2. Contractarea unui constructor care sa construiasca autostrada pe baza unui proiect foarte bine facutPentru Autostrada Tg. Mures-Iasi nu exista niciun contract in prezent. Deci niciun pas facut inainte. Ba chiar niste pasi mari facuti inapoi in ultimii 3 ani:a) Rezilierea in 2018 a contractului deja semnat pentru planificarea pe sectiunea Tg. Mures-Ditraub) Blocarea sectiunii Iasi-Tg. Neamt intr-o procedura de PPP fara nicio sansa de inchidere financiarac) Subfinantarea procedurii de licitatie a planificarii pentru Tg. Mures-Tg. Neamt la relicitare, arata deputatul USR.Catalin Drula a prezentat si solutiile necesare pentru deblocarea autostrazii Targu Mures-Iasi:1. Anularea procedurii de PPP pentru Tg. Neamt-Iasi2. Partneriat cu o institutie financiara internationala, BEI/BERD/Banca Mondiala, pentru realizarea in conditii de calitate a planificarii intregii autostrazi3. Contractarea unor consortii de constructori pe baza unui proiect temeinic realizatIn opinia deputatului USR, "singura problema este caprin bataia de joc la adresa Bancii Mondiale (care se implicase de la cel mai inalt nivel) in proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov"."Deci. Ramanem pe moment doar cu declaratii in CSAT", conchide Catalin Drula.Si directorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API) , Ionut Ciurea, a explicat pentru Ziare.com ca aceste "declaratii de importanta" sunt unele pur politice, care nu grabesc efectiv constructia autostrazii."Putem spune ca astfel de declaratii n-au cum sa faca rau. Dar nici nu vad cum ar putea ajuta. Avem un Masterplan in care, dupa Autostrada Sibiu-Pitesti, cea dintre Targu Neamt si Iasi e cea mai importanta. Asta nu inseamna ca realizarea ei este deja o prioritate?Bun,Licitatiile tot trebuie facute. Acordul de mediul si celelate documente necesare constructiei unei sosele de mare viteze tot trebuie obtinute. Exproprierile tot trebuie rezolvate. Cum adica se vor grabi procedurile? Le vor lua oamenilor pamantul cu forta si fara acte sau cum?", a spus Ciurea.V.D.