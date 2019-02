Vicepresedinte PSD: In Ministerul Transporturilor, sunt functionari intelesi cu constructorii de autostrazi, ca sa fie blocaje

Ziare.

Zetea sustine ca in fiecare CEx al PSD se discuta despre problema autostrazilor - atat a celor in faza de proiect, cat si a celor demarate."Am cerut de fiecare data tuturor ministrilor Transporturilor sa puna piciorul pe acceleratie. Lucrurile sunt extrem de dificile prin prisma legislatiei greoaie.Daca in Romania nu vom ajunge sa construim 200-250 km de autostrada intr-un singur an, nu vom putea niciodata sa recuperam decalajul fata de alte tari. Nu e vina vreunui ministru anume, ei sunt demnitari, fie ca vorbim de PSD sau de altii.Acum doi ani erau tehnocratii, care nu au facut mare diferenta fata de ministrii politici, poate chiar mai putin. Vorbim de o problema de sistem", a declarat Zetea, duminica seara, la Digi24 Liderul PSD Maramures a mai afirmat ca in ultimii doi ani s-a incercat eliminarea acestor grupri de interese "care mai mult incurcau"."In ultimii doi ani s-a incercat eliminarea, distrugerea unor grupuri de interese care mai mult incurcau, fie ca sunt functionari de la minister, care erau intelesi. Nu demnitari, ci, acesti constructori sa depuna claim-uri la Ministerul Transporturilor ca li se pun oprelisti in constructii.Aceste descoperiri sunt de notorietate. Sper sa fie demantelate in totalitate. O sa vedeti foarte multe facturi depuse de constructori.", a adaugat Gabriel Zetea, care a refuzat sa dea nume.