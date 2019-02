Vin chinezii cu bani pentru calea ferata? Un fost consul la Beijing este noul director CFR

Ziare.

In urma unei decizii a Consiliului de Administratie al CFR SA, Costin Mihalache i-a luat locul la conducerea societatii lui Ion Gavrila, care era director general din luna februarie 2018.CFR SA nu a facut publice, pana la acest moment, informatii cu privire la motivele care au justificat aceasta schimbare la varful companiei. Stim, insa, ca fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, anunta toamna trecuta ca e nemultumit de activitatea CFR in timpul mandatului fostului director. Astfel, in luna octombrie, spre exemplu, Sova spunea ca CFR are 23.000 de angajati care, in loc sa reabiliteze calea ferata,siDe fapt, Gavrila fusese numit la conducerea CFR SA cu titlu provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie a noului manager.Inainte de a fi numit in functie, noul director al CFR SA, Costin Mihalache, a fost consilier al premierului Viorica Dancila si a coordonat, ca secretar de stat, activitatea in Transelectrica si Transgaz.In trecut, Mihalache a facut studii in China, a fost consul al Romaniei la Beijing si vorbeste fluent nu doar engleza si germana, ci si chineza.Ramane de vazut daca relatiile pe care noul director al CFR SA le are in lumea asiatica ii vor incuraja pe chinezi sa investeasca in infrastructura feroviara a tarii noastre.In repetate randuri, inca de prin 2013, chinezii si-au manifestat interesul de a investi intr-o cale ferata de mare viteza in Romania, pe care tara noastra ar fi urmat sa o plateasca, etapizat. Proiectul nu s-a materializat, insa.De altfel, in ultimii ani, turcii si chinezii sunt tot mai interesati sa investeasca in infrastructura din Romania, participand tot mai des si la licitatii pentru constructia de autostrazi.In repetate randuri, Viorica Dancila a sustinut, in cadrul unor intalniri cu oficiali chinezi, ca vrea sa promoveze cooperarea dintre cele doua state.