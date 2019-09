Vor fi restrictii de trafic incepand de luni, pe Autostrada Soarelui. Kilometri intregi de sosea intra in reparatii

Ziare.

Pe segmentul de autostrada dintre Bucuresti si Fundulea apar probleme de trafic in fiecare vara. Motivul: la caldura, placile din beton din care e facuta calea de rulare se dilata si sar din locurile lor, creand denivelari periculoase.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si-a creat un asa-numit "SMURD al autostrazii". Este vorba despre o echipa care sa intervina prompt si sa repare portiunile din A2 in care placile se inalta. Din pacate, oricat de repede ar interveni, muncitorii nu pot decat sa peticeasca soseaua, fara sa poata preveni repetarea incidentelor similare.In consecinta, in noiembrie 2018, CNAIR a lansat o licitatie pentru a alege constructori care sa repare intregul segment de autostrada. In mai 2019, au fost selectate doua firme - Porr si Saga Business Construct SRL - care sa execute lucrarile.Potrivit CNAIR, acesti constructori urmeaza, printre altele, sa frezeze 8 centimetri din beton, sa decolmateze rosturile (spatiile dintre placile de beton - n.red.) si sa le umple cu un amestec siliconic rezistent.Apoi, peste betonul frezat se vor asterne: un adeziv bituminos, un geogrid textil si iarasi un strat de adeziv bituminos. Ulterior, se va intinde un strat de rulare. In acest fel, placile vor fi izolate si nu vor mai sari din locurile lor.Initial, lucrarile - programate sa dureze 2 ani - ar fi trebuit sa inceapa in cursul verii. La presiunea hotelierilor de pe litoralul romanesc, insa, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca lucrarile se amana pentru toamna.Cum sezonul estival s-a incheiat, CNAIR a transmis pentruca luni, pe 16 septembrie, reparatia segmentului de autostrada va putea incepe, in sfarsit. Detalii a oferit pentrupurtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu., a declarat Alin Serbanescu pentruDin informatiile, prima oara se va restrictiona, incepand de luni, traficul la capatul dintre Bucuresti al portiunii din beton a autostrazii, pe sensul de mers spre Constanta.