Zeci de gropi pe autostrada Bucuresti-Pitesti: Unele au fost plombate cu apa in ele

Ziare.

com

Conform Digi24, zeci de soferi si-au distrus rotile intr-o singura zi, din cauza gropilor. Mai rau, muncitorii trimis sa asfalteze le-au plombat cu... apa inca in ele, asa ca craterele din asfalt au reaparut dupa cateva ore.Reporterii de la postul citat au numarat peste 50 de gropi pe o distanta de un kilometru, unele dintre ele avand chiar si 15 centimetri adancime."Sunt extraordinar de periculoase. Ganditi-va la vitezele cu care se merge pe autostrada, ce se poate intampla daca un conducator auto trage stanga sau dreapta de volan, tragedii", a declarat Sorin Ene, specialist in conducere defensiva, pentru Digi24.Situatia nu este deloc noua, in fiecare an fiind publicate numeroase articole in mass-media in care sunt prezentate pericolele care ii pandesc pe soferii care circula cu viteza regulamentara pe autostrada Bucuresti-Pitesti din cauza gropilor din asfalt.De asemenea, starea multor drumuri din Romania lasa de dorit din acelasi motiv.