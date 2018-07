Zeci de soferi protesteaza, joi, in nordul Bucurestiului, la Moara Vlasiei. Ce ii nemultumeste

Ziare.

com

Constructia nodului rutier de la Moara Vlasiei a fost finalizata inca din 2017. Cu toate astea, el n-a fost inaugurat nici pana astazi, desi sunt o multime de oameni care abia asteapta sa-l poata folosi. De ce anume, a explicat pentrudirectorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea."In ultimii ani, multi bucuresteni s-au mutat in Stefanesti, Tunari si Otopeni. Sunt oameni care vin zilnic in Capitala. Or, nodul de la Moara Vlasiei le-ar permite sa intre pe A3 si sa vina in oras pe autostrada, nu pe drumuri judetene aglomerate, ca acum", a declarat Ionut Ciurea.Argumentele Asociatiei Pro Infrastructura (API) n-au determinat, insa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa deschida traficul prin nodul de la Moara Vlasiei."CNAIR invoca un motiv penibil pentru a nu inaugura nodul rutier. Mai exact, spune ca acest nod face parte dintr-un lot la care Aktor mai are de terminat un capat de 3,3 kilometri, tocmai la intrarea in Bucuresti. Adica la vreo 16 kilometri distanta! Spune CNAIR ca legea nu permite receptionarea unui lot pe bucati, ci doar integral. Sigur ca daca s-ar vrea, s-ar gasi solutii. Dar nu se vrea!Adica nu inauguram un nod rutier de care oamenii chiar au nevoie din cauza ca, undeva departe, mai e de lucru la un capat de autostrada. Ce logica are acest rationament?", a declarat pentruIonut Ciurea.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, declarase deja pentruca inaugurarea nodului se amana inclusiv pentru evitarea aglomerarii traficului, in apropierea Bucurestiului."Daca punem problema deschiderii nodului de la Moara Vlasiei, ar trebui totodata sa vorbim si despre descarcarea traficului care va fi preluat de drum din acea sursa. Unde s-ar face aceasta descarcare? In Voluntari, practic. Deja am avut o discutie pe aceasta tema cu autoritatile din Voluntari, cand se punea problema deschiderii lotului de autostrada finalizat dintre Centura si strada Popasului din Voluntari. Iar autoritatile de acolo au spus deja ca exclud posibilitatea ca noi sa descarcam trafic de pe autostrada pe strada Popasului, pentru ca aceasta, deja aglomerata, s-ar bloca. Si practic ar bloca Voluntariul si ar putea crea probleme in zona Pipera.Inteleg ca ideea ar fi sa deschidem capete de autostrada, pentru ca ele sunt functionale? Pai, teoretic or fi functionale, dar scopul nu este sa deschizi un capat, ci tot tronsonul. Cand vorbim despre autostrazi, nu stiu daca ne foloseste sa avem mentalitatea asta de parca ne-am pregati sa inauguram alei de parc", a declarat Alin Serbanescu.Nemultumiti de explicatiile CNAIR, zeci de oameni din zona au anuntat deja ca pe 5 iulie, incepand cu ora 18.00, vor organiza un protest la nodul rutier de la Moara Vlasiei, in incercarea de a convinge statul sa deschida, totusi, circulatia prin nod. Nu de alta, dar degeaba avem autostrazi - asa putine si prost intretinute cum sunt - daca nu le putem folosi.Daca revolta oamenilor va face sau nu autoritatile sa se razgandeasca si sa le permita sa foloseasca nodul rutier pentru a intra pe autostrada si a circula in conditii mai bune spre Bucuresti, ramane de vazut.