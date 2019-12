2019, anul premierelor si al extremelor

Romania, saraca fata bogata

Premiere si recorduri in 2019

Concluzie

Dr. Ioana Petrescu este Senior Fellow la Mossavar-Rahmani Center for Business and Government la Harvard Kennedy School, directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Daca nu intervin surprize in ultimul trimestru, e foarte posibil ca 2019 sa fie anul cu cel mai mare PIB din istoria post-decembrista si in aceleasi timp, anul cu cel mai mare venit pe cap de locuitor. Conform ultimelor date de la INS, pe primele trei trimestre ale acestui an, PIB-ul a fost de 768,3 miliarde lei in preturi curente. Adica, in termeni reali, a crescut cu 4,1% fata de aceeasi perioada din 2018.Insa, "in medie" este sintagma cheie, pentru ca Romania este tara marilor discrepante. Suntem campionii UE la inegalitate. Conform unei noi analize a Monitorului Social publicate in 2019, veniturile celor mai bogati 10% dintre romani sunt de aproape 6 ori mai mari decat ale celor mai saraci 10% dintre ei, adica saracii de la noi ar avea nevoie de 6 ani sa ajunga la castigurile dintr-un an ale unui roman bogat.In acelasi timp, inflatia ne-a ciuntit rau din venituri in 2019. Pentru ca si la inflatie am fost campioni UE, in fiecare luna raportata pana acum (ianuarie-noiembrie). In noiembrie, ultima luna raportata, inflatia a ajuns la 3,8%, in parte din cauza politicilor prociclice ale guvernului Dancila.Euro a atins maximul istoric de 4,7808 lei, in 21 noiembrie 2019. In ultimele 12 luni, euro s-a apreciat cu 2,97% fata de leu, in timp ce cresterea euro in 2017-2018 a fost de doar 0,02% (1 euro a fost 4,7794 in 24 decembrie 2019, 4,6413 in 24 decembrie 2018 si 4,6401 in 22 decembrie 2017). Deprecierea monedei nationale este cauzata de mai multi factori, dar este influentata in mare parte de deficitul de cont curent. Conform ultimelor date BNR, deficitul de cont curent ajunsese la 9,2 miliarde de lei la finalul lui octombrie 2019, cu 22,2% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2018.Autorul uneia dintre premierele inregistrate in acest an este Eugen Teodorovici, caruia trebuie sa ii "multumim" pentruIn aprilie, statul roman s-a imprumutat 3 miliarde de euro pe 30 de ani, cu o dobanda uriasa de 4,58%. Asta inseamna ca vom plati nu mai putin de 2,2 miliarde de euro doar pe dobanzi.La final de an, ca sa nu fie mai prejos decat guvernul Dancila,a tinut si el sa inregistreze o premiera negativa siUiPath, un start-up fondat in tara noastra de Daniel Dines si Marius Tirca, a devenit in 2019 cel mai valoros start-up de tehnologie romanesc, evaluat la nu mai putin de 7 miliarde de dolari.Asta, dupa ce in urma cu 10 ani, a intrat in Cartea Recordurilor pentru performanta de a fi guvernatorul care a stat cel mai mult in functie. Desi nu pare ca putem sa tinem un guvern mai mult de 1-2 ani, iata ca dl Isarescu este guvernatorul BNR din 1990. Acest lucru este neobisnuit si ar trebui sa ne gandim daca nu ar fi necesar sa limitam prin lege numarul de mandate pe care le poate detine un guvernator al BNR. Daca aceasta regula functioneaza pentru presedintele tarii, care nu poate avea mai mult de doua mandate, de ce nu ar putea fi valabila si pentru alte functii?din ultimul anS&P Global Ratings, compania de rating americana, si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei de la stabila la negativa. Din anul 2014, este prima modificare pe care agentia o face la adresa Romaniei, conform economica.net Conform publicatiei profit.ro potrivit dobanzilor la 10 ani. Asta inseamna ca investitorii straini nu au incredere ca tara noastra isi poate plati datoriile la timp si nu au incredere in politicile executivului roman.La 30 de ani de la Revolutie, nu am gasit inca echilibrul necesar intre masurile pe care guvernantii le iau. Ne miscam intre extreme. Cel mai mare PIB este bazat pe politici prociclice care au dus la cea mai mare inflatie din UE.Romanii din Bucuresti si Ilfov traiesc la mai bine ca nemtii din Berlin, in timp ce locuitorii din NE tarii sunt printre cei mai saraci din UE.Pastram de 30 de ani acelasi guvernantor la BNR, dar bugetul tarii se face peste noapte si trece prin Parlament lipsit de minima transparenta.Nu vom avea o tara ca afara cu astfel de extreme. Vom prinde din urma tarile dezvoltate din UE cand vom intelege ca politica economica se face cumpatat. Trebuie sa tinem cont ca nu suntem siguri in coltul nostru de lume, iar parerea celor din afara e importanta si ne afecteaza.Si mai trebuie sa realizam ca schimbarea e buna, dar nu in fiecare zi si nici doar o data la 30 de ani.