5 (cinci) ministri ai Economiei in 12 luni: Zero viziune, masuri si idei care arata un etatism curat

1. Abordare anti-guvernanta corporativa

2. Fondul Suveran, un proiect etatist gandit prost si neimplementat dupa un an cu patru mandate

3. Casa de Comert: un proiect etatist pentru anul 2018

4. Nationalizarea Daewoo, o idee proasta anti-piata si anti-proprietate privata

Claudiu Vrinceanu este economist, iar in prezent dezvolta mai multe proiecte de consultanta si de antreprenoriat. El a fost secretar de stat in Ministerul Economiei in perioada decembrie 2015-ianuarie 2017, cand a fost implicat, printre altele, in realizarea Strategiei "Romania Competitiva". Acum isi propune sa creasca ecosistemul antreprenorial din Romania mai ales pe zona educare si de internationalizare a capitalului autohton.

In mod concret, Guvernul ne-a propus nu mai putin de 5 (cinci!) ministri ai Economiei in ultimele 12 luni. Ianuarie 2017 ni l-a adus la Economie pe Alexandru Petrescu , care a stat in functie doua luni. A urmat Mihai Tudose patru luni pana cand a devenit premier, urmat de Mihai Fifor , un alt mandat de doua luni. Din septembrie pana la final de ianuarie, ministru a fost Gheorghe Simon . Avem deja o succesiune consecventa: doua luni - patru luni - doua luni - patru luni. Am putea sa deducem de aici, in mod ironic, ca mandatul celui de-al cincilea ministru, Danut Andrusca se va incheia peste doua luni.Absenta dezbaterii pe teme economice mari si lipsa de comunicare publica m-au frapat cel mai mult la mandatul celor patru ministri PSD din perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018. Petrescu, Tudose, Fifor si, cel din urma, Simon, nu au reusit sa lanseze nici macar o dezbatere economica din care sa aflam cum arata viziunea proprie despre prezentul si viitorul economiei romanesti.Niciunul dintre cei patru ministri nu a acordat interviuri vreunei televiziuni generaliste sau de stiri. (As mentiona pentru transparenta ca Alexandru Petrescu a acordat un interviu in direct, la un moment dat, si a imprimat o viziune pe termen lung, insa in calitate de ministru al Mediului de Afaceri).In opinia mea, explicatiile lipsei de consistenta economica tin, in primul rand, de schimbarile succesive si inexplicabile de ministri, realizate peste noapte, fara niciun fel de bilant transparent.De asemenea, conteaza si lipsa de intelegere a principiilor economice sanatoase. Prin faptul ca ministrii Economiei nu au iesit deloc in public, am ramas cu totii fara raspunsuri la intrebari fundamentale: Care este rolul statului in economie? Care este politica guvernului in raport cu companiile de stat? Cum vede ministrul Economiei privatizarea si dereglementarea economica? Cum putem avea o economie mai competitiva? Cum putem stimula productia oriunde in Romania, prin reducerea decalajelor de dezvoltare intre regiuni si intre rural si urban?Dupa mine, un ministru al Economiei vizionar, care intelege mecanismele economiei, actioneaza in felul urmator: propune o strategie economica, o dezbate public cu partile de interes si dezvolta proiecte de anvergura, toate fundamentate pe baza unui document strategic. Si, bineinteles, ministrul trebuie sa transmita public ideile economice in interviuri si emisiuni specializate ori generaliste.In lipsa unor raspunsuri la intrebari fundamentale, va propun patru concluzii personale despre viziunea si politicile economice ale ministrilor Economiei pe baza unor proiecte lansate in perioada 2017-2018:Prin dimensiunea functiei sale si prin companiile de stat aflate in subordine, ministrul Economiei din Romania are un rol esential in gestionarea firmelor de stat si in aplicarea guvernantei corporative. Dupa cum stim, alesii poporului au votat amendamente prin care 94 de intreprinderi publice sunt exceptate de la aplicarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.Astfel, aceste intreprinderi de stat, unde statul este actionar, respectiv cetatenii Romaniei, si nu un partid de guvernamant sau altul, nu vor mai fi obligate sa respecte principii fundamentale de administrare performanta (transparenta, profesionalism, integritate) in desfasurarea activitatii lor, si vor fi din nou prada clientelismului politic.Toti cei patru ministri ai Economiei de pana acum au avut ca prioritate implementarea Fondului Suveran de Investitii. Niciunul dintre acestia nu a prezentat, in proiectele disponibile ale actelor de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), strategia, obiectivele, mecanismele de managament si nici modul de control al FSDI.In plus, acest proiect a fost o nuca prea tare, dovada ca nu a fost nici macar inceput din ianuarie 2017 incoace. Ce surprinde, insa, cel mai mult este abordarea etatista a proiectului, niciun ministru neintelegand ca Statul ar trebui sa-si reduca si nu sa-si creasca rolul in economie si business.Un proiect fanion al Ministerului Economiei este este cel Casei de Comert SA, care reinvie, practic, etatismul de tip socialist.Ministerul Economiei a pus in dezbatere publica la finele anului trecut proiectul de hotarare de guvern privind infiintarea Societatii Casei de Comert S.A., menita, potrivit notei de fundamentare a proiectului, sa recupereze pierderile economice, "cauzate de retragerea treptata a statului din economie".O idee sustinuta de guvern si pastorita de Ministerul Economiei sfideaza logica economica: o prima intentie de nationalizare a unui activ, Santierul Naval Mangalia. Guvernul a aprobat la inceputul anului un memorandum care stabileste ca statul isi va folosi dreptul de preemptiune la santierul naval Mangalia si va cumpara cele 51% din actiunile detinute de Daewoo. Decizia Guvernului, prin Ministerul Economiei (care detine 49% din Santierul Naval Mangalia), blocheaza intentia de preluare a santierului de catre olandezii de la Damen Shipyards Group, actionarii majoritari ai Santierului Naval Damen Galati.Toate cele patru exemple de politici publice si de proiecte transmit mai mult decat orice interventie ori dezbatere publica cu partile de interes din mediul privat: sunt, de fapt,Ramane de vazut cum se va descurca noul ministru al Economiei, Danut Andrusca, care, din pacate pentru el, a avut o zi dezastruoasa la audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Dupa balbaieile din Parlament, va ramane oare, asemenea celor patru predecesori ai sai, ancorat intr-un stat ultra-politizat cu idei etatiste si fara o strategie transparenta de comunicare publica?