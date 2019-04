Suspiciuni de trucare a unor licitatii organizate de Complexul Energetic Oltenia

Ziare.

Autoritatea de Concurenta suspecteaza ca firmele Upipsa, Axa Company, Uzina Rominex, Uzitmet Industry, Prelmet si Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X s-au inteles sa-si imparta contractele atribuite cu ocazia participarii in asociere la procedurile de achizitie publica, cu scopul de a elimina concurenta dintre ele.Consiliul Concurentei a demarat aceasta investigatie in urma unei sesizari facute de Complexul Energetic Oltenia. Autoritatea de concurenta a efectuat inspectii inopinate la sediul companiilor, iar documentele colectate sunt in analiza, in cadrul procedurii specifice de investigatie.Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilei practici anticoncurentiale analizate. Inspectiile inopinate reprezinta o etapa importanta in cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurential, nereprezentand o antepronuntare in ceea ce priveste vinovatia societatilor, au subliniat oficialii institutiei.Legea Concurentei interzice asocierea companiilor in scopul restrangerii concurentei la procedurile de achizitie publica.In vederea unei mai bune intelegeri, Consiliul Concurentei a elaborat Ghidul privind respectarea regulilor de concurenta in situatia participarii sub forma de asociere la o procedura de achizitie publica, postat pe site-ul autoritatii, se mai arata in comunicat.In acelasi timp, pentru a veni in sprijinul autoritatilor contractante, autoritatea de concurenta a realizat un Ghid privind detectarea si descurajarea practicilor anticoncurentiale in cadrul procedurilor de achizitie publica.