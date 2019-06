Un roman propune un nou model economic la nivel mondial: Knowledge Economy Pyramid

Ziare.

"Aceasta carte este rodul experientei acumulate, al rezultatelor cercetarii efectuate, al proiectelor derulate si al interactiunii cercetatorului roman cu, pentru implementarea programului international Knowledge Sharing Program", se arata in prezentarea cartii scrise de, transmisa in exclusivitateLucrarea porneste de la ideea capentru stimularea inovativitatii, creativitatii si spiritului antreprenorial, cu efecte directe asupra productivitatii si competitivitatii."Acest studiu reprezintapentru a dezvolta strategia de productivitate si competitivitate luand in considerare frontiera Economiei Cunoasterii (Knowledge Economy) si prin consolidarea capacitatii administrative de coordonare a avantajelor cunoasterii in vederea cresterii economice durabile", se mai arata in prezentare.Modelul propus,, reprezinta o structura robusta care se bazeaza pe cei 4 piloni ai Economiei Cunoasterii, pe care sunt edificate: Triunghiul Cunoasterii (Knowledge Triangle), Tripla Spirala (Triple Helix), si Specializarea Inteligenta (Smart Specialisation).Modelul este testat si validat la nivelul a 3 tipuri de economii, foarte diferite -"Unicitatea modelului propus releva faptul ca axul principal creeaza(...) Oamenii puternici alcatuiesc societati puternice. Tineti-va bine, cartea va va purta catre limita, si anume granita Economiei Cunoasterii. Cunoasterea nu inseamna putere, cunoasterea este prosperitate!", mai arata sursa citata.