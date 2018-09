Deficitul bugetar a ajuns la un nivel record pentru ultimii opt ani

Ziare.

Astfel, executia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale acestui an s-a incheiat cu un deficit de 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele prezentate vineri de MFP.Ca valoare, acest deficit este cu 124,6% mai mare decat cel consemnat de la aceeasi data a anului trecut, iar ca pondere din PIB reprezinta o dublare.In plus, valoarea deficitului din primele opt luni ale acestui an a fost cel mai recent depasita doar de suma raportata la aceeasi data din 2010, intr-unul dintre cei mai grei ani de criza economica si financiara: de 20,9 miliarde de lei, reprezentand 4,09% din PIB.In ultimii 12 ani, cel mai ridicat deficit bugetar din primele opt luni ale unui an a fost consemnat in 2009: de 22,3 miliarde de lei, reprezentand 4,5% din PIB.Mai mult, evolutia este accelerata, comparativ cu anii anteriori: de 4,7 ori peste deficitul din 2016 si de 3,7 ori peste ponderea din PIB din acel an; de 9,3 ori peste suma din 2014 si de 6,4 ori peste ponderea in PIB din acelasi an.In schimb, in primele opt luni ale anului 2015, bugetul Romaniei a incheiat pe un excedent de 6,5 miliarde de lei, respectiv 0,92% din PIB.Acesta este cel mai ridicat excedent consemnat in ultimii 12 ani in aceasta perioada in bugetul Romaniei, dupa cel de aproape 5,3 miliarde de lei din 2006, care a reprezentat 1,6% din PIB.In plus, bugetul Romaniei a mai fost pe excedent in 2007, cand a fost de 1,23 miliarde de lei, respectiv 0,32% din PIB.In restul anilor din perioada cuprinsa intre 2006 si 2018, deficitul bugetar a fost ridicat, depasind 1% din PIB: in 2013 a fost de 7,9 miliarde de lei, respectiv 1,27% din PIB; in 2012 a fost de 7,1 miliarde de lei, la 1,17% din PIB; in 2011 a fost de 12,97 miliarde de lei, la 2,39% din PIB; in 2008 de 5,13 miliarde de lei, la 1,08% din PIB.