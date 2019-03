S&P a pastrat perspectiva Romaniei la stabila, dar spune ca ar putea sa o scada in urmatoarele 12-24 luni

Ziare.

com

La data de 1 martie, S&P si-a mentinut la "BBB- / A-3" ratingul pentru datoria suverana a Romaniei in moneda straina si locala, pe termen lung, respectiv pe termen scurt, dar a amanat cu doua saptamani perspectiva, care a fost atacata de Guvernul Romaniei prin MFP."Perspectiva stabila reflecta asteptarile noastre ca bufferele fiscale si externe ale Romaniei vor rezista perspectivei de crestere economica moderata si a potentialelor riscuri care decurg din pachetul politic recent adoptat, Ordonanta de urgenta 114.Am putea scadea ratingul in urmatoarele 12-24 luni daca asteptata modificare a politicilor nu va fi suficienta pentru a evita o incetinire semnificativa a economiei, ceea ce ar conduce, la randul sau, la obtinerea unor venituri fiscale mai scazute, la cresterea datoriei in PIB si o costuri semnificativ mai mari ale dobanzii.In cazul in care flexibilitatea politicii monetare a Romaniei se va diminua, de exemplu, ca urmare a noii taxe pentru banci, s-ar crea, de asemenea, o presiune scazuta asupra ratingului", au subliniat reprezentantii S&P.Reprezentantii agentiei sustin ca ar putea creste ratingul tarii noastre, "daca mediul institutional din Romania s-ar stabiliza, iar Guvernul ar face mai multe progrese sustenabile in ceea ce priveste consolidarea bugetara, daca ar plasa ferm datoria publica neta pe o traiectorie descendenta si si-ar intari cadrul de guvernanta", respectiv daca s-ar orienta spre o crestere macroeconomica si finante publice mai previzibile si stabile.