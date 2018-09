ANSVSA se lauda ca scade insesizabil numarul de localitati afectate de pesta porcina

Ziare.

De asemenea, PPA exista la 72 de mistreti, iar in total au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al ANSVSA, transmis joi seara.Comparativ, la data de 19 septembrie, PPA era semnalata in 227 localitati din 13 judete, cu un numar total de 927 de focare si 62 de cazuri la mistreti, iar, la nivel national, 311.869 de porci fusesera sacrificati.Pana la data de 27 septembrie, au fost stinse cinci focare in judetul Satu Mare, unde nu a mai fost inregistrat vreun focar din data de 31 august 2018.In plus, in judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare de PPA, din data de 8 august 2018, iar in judetul Tulcea, unitatea de procesare a carnii apartinand societatii S.C. Carniprod SRL si-a reluat activitatea, in data de 14 august 2018."Aceste rezultate au fost posibile datorita aplicarii operative si eficiente a complexului de masuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane (PPA) si a cetatenilor, care au inteles sa sprijine autoritatile in aplicarea actiunilor necesare", arata comunicatul de presa al ANSVSA.Detaliat, situatia evolutiei focarelor de PPA se prezinta astfel:- Judetul Satu-Mare - 7 focare in gospodariile populatiei si 10 cazuri la mistreti;- Judetul Bihor - 28 de focare in gospodariile populatiei si 1 caz la mistret;- Judetul Salaj - 4 cazuri la mistreti;- Judetul Tulcea - 561 de focare (dintre care 5 focare la exploatatii comerciale si 1 focar la o exploatatie de tip A) si 42 de cazuri la mistreti;- Judetul Braila - 81 de focare (dintre care 8 focare la exploatatii comerciale);- Judetul Constanta - 76 de focare in gospodariile populatiei si 2 cazuri la mistreti;- Judetul Ialomita - 119 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistreti;- Judetul Galati - 12 focare in gospodariile populatiei si 1 caz la mistret;- Judetul Ilfov - 9 focare in gospodariile populatiei;- Judetul Calarasi - 52 de focare (dintre care 1 focar la o exploatatie comerciala) si 8 cazuri la mistret;- Judetul Buzau - 3 focare in gospodariile populatiei;- Judetul Giurgiu - 3 focare in gospodaria populatiei si 1 caz la mistret;- Judetul Dambovita - 1 focar in gospodaria populatiei.