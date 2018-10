Aproape 1.000 de focare de pesta porcina africana in Romania: Peste 340.000 de porci au fost sacrificati

Ziare.

Potrivit unei informari transmise, joi, de ANSVSA,de pesta porcina africana in judetul Satu Mare si nu a mai fost inregistrat vreun focar in acest judet, din 31 august.In judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare din 8 august, iar in judetul Tulcea, unitatea de procesare a carnii apartinand societatii S.C. Carniprod SRL si-a reluat activitatea, in 14 august.Cele mai lovite sunt judetele Tulcea si Ialomita.Astfel, in judetulsunt 7 focare in gospodariile populatiei si 10 cazuri la mistreti, in judetul- 28 de focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, in- 4 cazuri la mistreti, in- 564 de focare (dintre care 5 focare la exploatatii comerciale si un focar la o exploatatie de tip A) si 48 de cazuri la mistreti, in- 83 de focare (dintre care 8 focare la exploatatii comerciale), in- 79 de focare in gospodariile populatiei si 2 cazuri la mistreti, in- 122 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistreti, in- 14 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, in- 9 focare in gospodariile populatiei, in- 66 de focare (dintre care un focar la o exploatatie comerciala) si 10 cazuri la mistreti, in- 3 focare in gospodariile populatiei, in- 4 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, iar in- un focar in gospodaria populatiei.ANSVSA anunta ca, pana in prezent,Astfel, in judetul Satu Mare au fost platite despagubiri pentru toate cele 14 exploatatii afectate, in valoare de 56.490 de lei, in judetul Bihor au fost platite despagubiri pentru toate cele 211 exploatatii afectate, in valoare de 947.620 de lei, in judetul Tulcea au fost platite despagubiri pentru 703 de exploatatii dintr-un total de 809 de exploatatii, in valoare de 37.412.500 de lei, in judetul Braila au fost platite despagubiri pentru 1.873 de exploatatii dintr-un total de 2.902 de exploatatii, in valoare de 16.125.640 de lei, in judetul Constanta au fost platite despagubiri pentru 746 de exploatatii dintr-un total de 793 de exploatatii, in valoare de 3.093.780 de lei, in judetul Ialomita au fost platite despagubiri pentru 2.299 de exploatatii dintr-un total de 2.456 de exploatatii, in valoare de 6.147.000 de lei, in judetul Galati au fost platite despagubiri pentru 37 de exploatatii dintr-un total de 69 de exploatatii, in valoare de 51.000 de lei, in judetul Ilfov au fost platite despagubiri pentru 5 exploatatii dintr-un total de 6 exploatatii, in valoare de 42.000 de lei, si in judetul Calarasi au fost platite despagubiri pentru 28 exploatatii dintr-un total de 193 de exploatatii, in valoare de 164.220 de lei.Prezentei virusului pestei porcine africane in Romania a fost semnalata pentru prima data in, in judetul Satu Mare.Conform sursei citate, evolutia bolii este in permanenta monitorizata, prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante, actiunile autoritatilor fiind intreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boala, pentru a le lichida cat mai rapid si pentru a impiedica raspandirea bolii.ANSVSA precizeaza ca, iar toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie.Conform aceleiasi surse, pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel social din punct de vedere economic.