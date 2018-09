Bruxelles-ul confirma: Romania nu a solicitat UE niciun ajutor suplimentar pentru pesta porcina. Banii asteapta sa fie ceruti

Bani sunt la Bruxelles, dar cineva trebuie sa ceara

Ziare.

com

Curs de Guvernare a cerut detalii de la Bruxelles, pentru a analiza masurile si eficienta luptei impotriva pestei porcine, care rastoarna, catastrofal, toate calculele pe zootehnia romanesca, aflata dupa 14 ani de embargo asupra carnii de porc.Raspunsurile oficiale primite sunt halucinante si-l someaza pe contribuabilul roman sa se pregateasca de factura despagubirilor.Singurii bani europeni ajunsi in Romania pentru epidemia de PPA sunt cei alocati direct de Comisia Europeana, din bugetul special pentru preventia pestei porcine. E vorba de 1,2 milioane de euro, alocati in perioada 2015-2018.Eficienta cheltuirii acestor fonduri este descrisa de statistica europeana: 77% dintre focarele europene de pesta porcina sunt identificate in Romania."DG SANTE a inceput sa acorde sprijin financiar pentru prevenirea si detectarea anticipata a pestei porcine africane in 2015. De atunci, 1,2 milioane euro au fost alocate in acest scop (726.000 euro numai in anul 2018) Romaniei.Pana la ora actuala, Comisia nu poate confirma nicio cerere de ajutor financiar suplimentar, in afara de cel mentionat mai sus", a declarat Anca Paduraru, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Citeste mai multe despre Bruxelles-ul confirma adevarata porcarie de la Bucuresti: Romania NU a solicitat UE niciun ajutor suplimentar. Rezultatul "preventiei": 77% dintre cazurile din UE-Ucraina apar in Romania pe Curs de guvernare