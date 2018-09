Cata vreme Guvernul se ocupa cu sedintele PSD, peste porcina continua sa faca ravagii

Ziare.

com

Animalele moarte au fost vazute in apropierea malului, in orasul Braila, si dupa ce au fost luate din apa, au fost predate veterinarilor pentru a fi incinerate.La fata locului a fost trimisa o echipa a inspectoratului, iar cadavrul a fost recuperat cu ajutorul unei barci si a fost predat reprezentantilor Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. In momentul in care se pregateau sa incheie misiunea, pompierii au vazut pe Dunare inca un cadavru si au fost nevoiti sa repete procedura."Doi porci am recuperat din Dunare. Asta doar astazi, pentru ca de cand au aparut cazurile de pesta porcina am recuperat patru cadavre. Luni, echipa ISU a recuperat din apa un porc, plutea in dreptul orasului Braila. La finalul misiunii, pe Dunare a fost observat inca un porc mort, aceeasi echipa s-a dus cu barca, l-a luat din apa si l-a predat celor de la Directia Sanitara Veterinara", a spus purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian.In timpul operatiunii, pompierii si scafandrii au avut echipament special si la final au fost dezinfectati. Animalele recuperate din apa urmeaza sa fie incinerate de specialistii de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila.Judetul Braila este in carantina din cauza pestei porcine africane, peste 60 de focare ale virusului fiind depistate in gospodarii indivduale si in ferme.In total, au fost eutanasiati aproximativ 200.000 de porci, iar operatiunea nu s-a incheiat. Pesta porcina a afectat si ferma braileana de la Gropeni, cel mai mare complex de porci din Romania si al doilea ca marime din Europa, care avea peste 140.000 de animale.